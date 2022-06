Patuanelli assicura: "Il M5S non uscirà dal governo". E su Di Maio...

M5s: Patuanelli: riteniamo di poter portare al governo le nostre idee

Il M5S non uscira' dal governo: ad assicurarlo e' il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, intervistato da Radio 24. "Assolutamente no, riteniamo di poter portare al governo le nostre idee e le nostre proposte", ha detto il ministro pentastellato. "Piu' che un movimento che va allo spegnimento vedo un tentativo di spegnere il movimento che e' cosa ben diversa invece credo che sia un valore al di la' delle posizioni politiche, e di appartenenza a una forza politica, credo che sia un valore per il Paese".

M5s, Patuanelli su armi in Ucraina e Di Maio

"Per quanto riguarda l'invio di armi all'Ucraina", ha aggiunto, "sicuramente riteniamo debba esserci un dibattito parlamentare. Credo che in questo momento occorra inviare diplomazia e non armi".

Sull'uscita di Luigi di Maio da M5s, per Patuanelli "non c'e' stata sorpresa": "Evidentemente c'era un percorso disegnato da tempo, probabilmente da gennaio con l'elezione del presidente della Repubblica". Sulla convivenza in Consiglio dei Ministri con Luigi di Maio: "Ho giurato di operare nell'interesse esclusivo della nazione e continuero' ad operarmi per garantire che tutte le mie azioni siano nell'interesse esclusivo della nazione", ha detto Patuanelli.