Pd, anteprima Affaritaliani.it. Marcucci si dimette da capogruppo

Andrea Marcucci si piega al diktat del nuovo segretario del Partito Democratico Enrico Letta. E' quanto Affaritaliani.it è in grado di anticipare in attesa della conferenza stampa alle 14,30 in Sala di Nassiria, a Palazzo Madama, del senatore Marcucci, nella quale annuncerà e spiegherà ufficialmente la sua decisione.

Tensione "alle stelle" nel gruppo Pd del Senato. Dopo la decisione di Enrico Letta sull’alternanza di genere, dal Nazareno, secondo quanto apprende LaPresse, arriva in queste ore una forte pressione per spingere la franceschiniana Roberta Pinotti alla presidenza del gruppo dem, "con il doppio obiettivo di azzerare il ruolo del capogruppo uscente Andrea Marcucci, e di spaccare la corrente di maggioranza in Senato" che è quella di Base riformista. Di fronte al pressing del nuovo segretario , l’area che fa riferimento a Lorenzo Guerini e Luca Lotti sta cercando di organizzare la controffensiva, e salvare la sua maggioranza composta da 18 senatori. Per questo il capogruppo Marcucci ha anticipato la sua conferenza stampa alle 14,30, dalle 18 in cui era inizialmente prevista. La strategia adottata è quella di chiudere prima il braccio di ferro in corso, per imporre al Nazareno un nome diverso.