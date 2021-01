Pd, caccia ai costruttori. Contattati anche due impresentabili di Forza Italia

Pd, la caccia ai costruttori.Contatti anche due impresentabili di Forza Italia

La crisi di governo è ormai scoppiata definitivamente e adesso in attesa delle decisioni di Mattarella ai partiti non resta che continuare più possibile la "campagna acquisti" di parlamentari, lo fa soprattutto il Pd, con l'obiettivo di rafforzare la squadra di "costruttori" per il Conte ter. Così capita, - si legge su Repubblica - che si bussi anche alla porta dei berluscones un tempo giudicati “impresentabili” dalle forze più ortodosse della maggioranza ormai dimissionaria. Due nomi di senatori su tutti: Luigi Cesaro e Domenico De Siano. Per il primo, rubricato ormai da anni come il Giggino ‘a purpetta del centrodestra italiano, i pm dell’antimafia di Napoli hanno inoltrato ormai otto mesi fa una richiesta di utilizzabilità di intercettazioni (sempre rinviata), da cui dipende l’emissione di un ordine di arresto per ipotesi di collusioni tra politica e gotha della camorra di Sant’Antimo, nell’hinterland partenopeo. Per De Siano, leader di Fi in Campania, invece, cadde al Senato, quasi cinque anni fa, una richiesta di arresti domiciliari (grazie anche ai voti del Pd) per un’accusa di corruzione sull’isola d’Ischia.

Ad occuparsi della pratica, - prosegue Repubblica - sarebbe sceso in campo direttamente Gianni Letta, con un incontro riservato a tre. "Mai pensato a questo passaggio, non scherziamo - smentisce Cesaro senior - Per me la linea è quella che dà il presidente Berlusconi. Possono dire quello che vogliono, fare illazioni, ma ho sempre dimostrato fedeltà ai nostri valori. Tutta la mia storia lo dimostra». Gli fa eco, da Napoli, anche suo figlio Armando. Che scrive su Fb: «La verità? L’unico che ha la credibilità internazionale, l’esperienza e le competenze per portare l’Italia fuori dall’emergenza è Silvio Berlusconi".