Pd, Capone ad Affari: "Con Schlein una squadra attenta ai giovani e al lavoro"

Pd, Capone ad Affari: "Dai giovani al lavoro, ecco le priorità della squadra con Schlein e Gribaudo"

“Ci vuole una riforma vera sulle politiche migratorie che ridisegni il Trattato di Dublino e stabilisca nuove regole per l’immigrazione irregolare”: così la pugliese Loredana Capone, nuova vicepresidente del Pd eletta all’unanimità con Chiara Gribaudo, commenta in esclusiva ad Affaritaliani.it la scelta politica del premier Giorgia Meloni di far sbarcare gli immigrati nei soli porti delle città amministrate dalla sinistra (vedi Ancona, Ravenna, Salerno, Brindisi).

“Da un lato - afferma - dobbiamo salvaguardare l’umanità delle persone e stabilire delle vie legali per farli arrivare in sicurezza. Le imprese hanno chiesto all’Italia di attivare un canale di immigrazione legale che soddisfi le esigenze del mercato del lavoro. È evidente che bisogna analizzare il problema prevedendo una vera riforma, a prescindere dalle dichiarazioni spot e attività che rischiano di fare ulteriori danni.”

Loredana Capone, leccese di 59 anni e con quattro figlie, ha lasciato la propria professione di avvocato amministrativista per dedicarsi alla politica ed è la prima presidente donna del consiglio regionale della Puglia. Attività politica iniziata nel 2009 come assessore regionale allo Sviluppo economico dell’allora governatore Nichi Vendola. Poi la sua strada è stata in discesa.

“Lavorare insieme all’ufficio di presidenza, alla collega Gribaudo per dare risposte ai cittadini e soluzioni concrete ai problemi degli italiani, e al segretario Elly Schlein che dimostra attraverso la volontà del partito di affrontare in maniera netta la sfida di una nuova società, mi dà la carica. Insieme lotteremo contro il precariato, le disuguaglianze, abbiamo l’obiettivo di annullare i divari territoriali che ci sono in Italia. E la proposta di Calderoli ne è un esempio. Andremo alla ricerca di nuovi investimenti che possano dare all’Italia una crescita migliore, come alle attività del Sud, e porteremo avanti la lotta contro la disuguaglianza sociale, i divari generazionali e di genere.”

Sulle dichiarazioni della Schlein, la sorellanza e il lavoro dei giovani

“Condivido molto la proposta della sorellanza della Schlein. Alleanza, cioè, tra le donne e con gli uomini per far sì che le donne colmino i divari. I giovani abbiano maggiore opportunità in Italia e dignità nel lavoro. Elimineremo l’idea degli stage gratuiti e premieremo con il lavoro a tempo indeterminato. Aumenteremo le retribuzioni perché non è giusto che i nostri giovani debbano andare all’estero per veder riconosciuti i loro meriti. Da cattolico democratica mi sono ritrovata nelle proposte della Schlein rispetto ai valori e principi: questo rappresenta l’ossatura del Pd” chiosa la nuova vicepresidente Dem.

La squadra rosa del Pd

Finalmente anche il Pd si è trasformato da partito a trazione maschilista a partito a trazione femminista: “Sono molto contenta - spiega ad Affari - perché spesso si parla di parità di genere senza concretamente realizzarla. Oggi c’è la possibilità di passare dalle parole alle azioni, di allontanare questa misoginia latente, come il patriarcato, che da una scarsa fiducia alle donne.”

Il messaggio per il presidente del consiglio Giorgia Meloni

“L’augurio - conclude la Capone - è che una donna, quando arriva a ricoprire un incarico importante, non lo veda mai come punto di arrivo, ma di coinvolgimento per tutte le donne.”

Emiliano: “Grande soddisfazione per nomina Loredana Capone vice presidente del partito”

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano esprime grande soddisfazione per la nomina di Loredana Capone a vice presidente del Partito Democratico nazionale: “Loredana - dichiara - svolge da anni un compito preziosissimo per la Puglia e per il partito. È stata la prima presidente donna dell’assemblea regionale pugliese e dunque questo riconoscimento appare il frutto del merito e di grandi capacità umane e politiche".