Pd, "contentino" sostanzioso per Bonaccini in segreteria. I nomi e i ruoli

Pd, rivoluzione Schlein: Alfieri responsabile esteri e Baruffi attività produttive come "ringraziamento" a Bonaccini



Elly Schlein ha vinto la prima sfida interna. Ha voluto e imposto due capigruppo alla Camera e al Senato fedelissimi, Chiara Braga a Montecitorio e Francesco Boccia a Palazzo Madama. Ma, almeno al momento, non sembrano esserci scissioni in vista. Il suo rivale avrà un sostanzioso "contentino". Stefano Bonaccini - assicurano fonti di Base Riformista, la minoranza interna che ha perso le primarie - non resterà infatti a bocca asciutta.

Per il Governatore dell'Emilia Romagna ci saranno due ruoli chiave nella prossima segreteria del Partito Democratico. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, la delega di responsabile esteri del partito - fondamentale vista la guerra in Ucraina e il punto fermo da tenere sull'invio delle armi all'Ucraina per non cedere alle sirene pentastellate - sarà affidata ad Alessandro Alfieri, senatore di Varese 51enne e molto attivo sui temi internazionali e anche grande esperto di immigrazione. Una figura che fin dall'inizio è stata al fianco di Bonaccini.