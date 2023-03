Pd, ecco perché l'elezione dell'outsider Elly Schlein sarà la rovina di Conte

Pd, l'elezione di Elly Schlein è una catastrofe per le ambizioni di Giuseppe Conte. Analisi

La vittoria alle primarie del Partito democratico di Elly Schlein è un disastro per Giuseppe Conte e i Cinque Stelle. Abbiamo più volte parlato del progetto dell’ex premier di infiltrare il Pd e di conquistarlo dall’interno: una manovra di pura speculazione politica che rivela tutto il trasformismo di cui sono capaci i partiti populisti.

Conte, come noto, ha esordito come “avvocato del popolo” nel cosiddetto governo giallo – verde, un governo di destra, il che non impensierì più di tanto Beppe Grillo e company che si mossero con la nota spregiudicatezza che li contraddistingue. Uno dei primi obiettivi furono i migranti e i decreti sicurezza promulgati proprio con Conte, per non parlare della gestione del Covid che vede l’ex premier indagato dalla procura di Bergamo per il reato di epidemia colposa. Poi è noto il balletto politico che ha fatto diventando di nuovo Primo ministro nel governo Giallo – Rosso e poi facendo alfine cadere Mario Draghi dopo essersi riciclato come “pasionario rosso” di opposizione.