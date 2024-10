Pd, il clamoroso dietrofront di De Luca: "Schlein insista e si allei con il M5s, sono affidabili"

Pd, De Luca ha cambiato idea sul M5s: "Per fermare il governo Meloni serve il campo largo"

Vincenzo De Luca tifa per il "campo largo" e a sorpresa apre all'alleanza col M5s, che fino a poco tempo fa "massacrava" quasi quotidianamente. Il governatore della Campania parla di un cambiamento da parte dei grillini. "I Cinque stelle - dice il governatore della Campania a La Stampa - hanno conosciuto una fase iniziale di rottura, di messa in discussione della politica di casta, con parole d’ordine a volte improbabili, con eccessi di toni, con irriverenza. Qualche volta ho risposto con ironia… Ma insomma hanno raccolto un’esigenza di innovazione radicale rispetto al trasformismo politico. Poi c’è stata l’esperienza di governo. Oggi guardo con rispetto al problema di costruire un’organizzazione solida, e di promuovere un radicamento nei territori, anche con la messa in discussione dei due mandati. È un lavoro difficile".

"Credo che, fatti i chiarimenti programmatici necessari, i Cinque stelle - prosegue De Luca a La Stampa - siano del tutto affidabili. Quello che credo sia inaccettabile per Conte è la definizione già chiusa di ruoli futuri. Da questo punto di vista è necessario avere, anche da parte del Pd, equilibrio e generosità. Per superare questo governo occorre proporre all’Italia una coalizione credibile e un programma che parli alla maggioranza degli italiani. A questo problema, tutti sono chiamati a dare una risposta. Non credo che servano i veti. Schlein fa bene a insistere". De Luca affronta anche il tema del suo terzo mandato."Le chiacchiere di anni sul terzo mandato sono insopportabili. La norma nazionale non è autoapplicativa e le regioni possono decidere in autonomia. In Liguria il Pd candida, e giustamente, un dirigente (Andrea Orlando ndr) al sesto mandato, compresi tre incarichi ministeriali".