Pd: "La Lega sta ingannando gli italiani. Scelga, dentro o fuori il governo"

"E' assolutamente stravagante che il segretario di un partito che sostiene il governo raccolga le firme contro una decisione del governo e contro un decreto dello stesso governo". Con queste parole il vicecapogruppo del Partito Democratico al Senato, Franco Mirabelli, commenta con Affaritaliani.it, le ultime uscite di Matteo Salvini, in particolare la raccolta firma online contro il coprifuoco alle ore 22.



"Dal punto di vista politico è grave e impossibile che un partito possa fare governo e opposizione. Salvini deve scegliere, altrimento il suo è un imbroglio e un inganno nei confronti dei cittadini e delle altre forze di maggioranza. Nel merito, poi, insistere in questo modo sul tema del coprifuoco è sbagliato e trasmette all'opinione pubblica il messaggio che non ci sia più bisogno di prudenza e cautela. Serve una chiara assunzione di responsabilità, il virus continua a girare in Italia e abbiamo oltre 10mila casi al giorno. La situazione è certamente migliorata ma non è risolta e dover richiudere tra un po’ di tempo sarebbe ancora più grave. Quella della Lega è una campagna propagandistica e pericolosa. Siamo tutti d'accordo nell’aiutare il Paese a ripartire il prima possibile ma con cautela e misure precise, altrimenti c'è il rischio di chiudere di nuovo. E questo sarebbe un disastro economico e morale per l'Italia".

Secondo Mirabelli "Salvini deve decidere se stare al governo, e ne siamo ben lieti, ma allora deve sostenere le scelte dell'esecutivo, o se uscire. Non può restare dentro con i vantaggi che ne derivano e poi continuare a non assumersi le responsabilità o addirittura a contrastare le scelte del governo. Ha ragione Enrico Letta, la Lega non può essere contemporaneamente una forza di governo e un partito di opposizione, deve scegliere. Spero che Salvini prenda atto di che cosa voglia dire stare al governo e agisca in modo conseguente".

"Forza Italia - conclude il vicecapogruppo del Pd a Palazzo Madama - è un'altra cosa e lo sappiamo molto bene. Non scopriamo oggi che Forza Italia, partito europeista, è molto diversa dalla Lega. La contraddizione, semmai, è tutta del partito di Silvio Berlusconi che costruisce un'alleanza strutturale con la Lega. Vedo in Forza Italia troppe tentazioni a inseguire Salvini a prescindere da quello che fa il governo".