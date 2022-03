Pd, Letta duello tv con Le Pen: "Sei amica di Putin". Lei: "Salvini è con me"

Pd, Letta contro Le Pen: "Putin tuo amico. Non dire mi sono sbagliata"

Mentre la guerra in Ucraina continua e non sembra esserci all'orizzonte una soluzione per far terminare il conflitto armato, in diretta nella tv francese - si legge su Repubblica - va in scena un duello a parole tra Marine Le Pen, presidente del Rassemblement National, partito di estrema destra francese e il segretario del Pd Enrico Letta. "I vostri amici erano Trump e Putin, uno ha finito il suo mandato con l’assalto a Capitol Hill, l’altro bombarda l’Ucraina", attacca Letta. Perciò "ora non può semplicemente dire mi sono sbagliata". Tanto più che "anche Salvini ha cambiato, adesso sostiene il governo Draghi, siete sempre più soli". Con la candidata alle presidenziali costretta a replicare: "Non è vero, Salvini è un alleato fedele".

"L’Europa - prosegue Letta - è portatrice di pace, l’Italia non è in guerra con la Russia. E la Russia non è Putin, i russi non sono nostri nemici. È importante dirlo con grande forza". Enrico Letta - prosegue Repubblica - vola a Bruxelles per incontrare la presidente del Parlamento Ue Roberta Metzola, ribadire la ferma condanna del Partito democratico nei confronti dell’invasione in Ucraina, rilanciare la necessità di una politica comune su energia, difesa, in materia economica e sociale". Accompagnate però da una richiesta precisa, quella che forse gli sta più a cuore: farsi carico dell’accoglienza ai profughi e dell’intervento umanitario per la popolazione sotto attacco.

