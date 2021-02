"Pd mai stato unito come ora". Zingaretti vede Draghi e racconta barzellette

"Il Pd non è mai stato unito come ora", ha affermato il segretario Dem Nicola Zingaretti dopo il secondo colloquio con il premier incaricato Mario Draghi. Si vede proprio che il Governatore del Lazio ha voglia di scherzare perché altrimenti non si potrebbe giustificare una dichiarazione così comica. Chiunque si occupi di politica, anche in modo superficiale, sa che non esiste il Pd, esistono i Pd. Tante anime, tante idee, molto spesso in contrapposizione. Quando Renzi ha staccato la spina al Conte II nel Pd "mai stato unito come ora" c'era chi diceva che con Italia Viva era chiusa e chi lavorava per ricucire. Quando era in corso il tentativo di far nascere il Conte III nel Pd "mai stato unito come ora" c'era chi diceva 'Conte o elezioni' e chi apriva ad altre ipotesi. Quando è arrivato Draghi nel Pd" mai stato unito come ora" c'era chi diceva 'mai con la Lega' e chi non poneva veti come ha chiesto il Capo dello Stato. Il tutto senza considerare l'ennesimo trito e ritrito dibattito sul congresso e le lotte intestine tra le correnti del Pd per i due soli ministri che SuperMario probabilmente concederà al Nazareno. Va bene tutto, caro Zingaretti, ma forse Montecitorio, dopo l'incontro con il premier incaricato, non è il luogo per le barzellette.