Pd, Uggetti bacchetta Schlein davanti a Bonaccini: "Non mi ha mai telefonato"

La resa dei conti tra Uggetti e Schlein alla convention di Bonaccini

Tra le pieghe dell'evento del Partito democratico organizzato da Stefano Bonaccini a Cesena, emerge una questione mai risolta. Cioè quella del colloquio tra Elly Schlein e Simone Uggetti, ex sindaco di Lodi da qualche giorno è stato definitivamente assolto, a seguito della ripetizione del processo d’appello. Il 23 giugno scorso Schlein aveva dichiarato: "Sentirò presto Uggetti. Ci confronteremo, e con lui parlerò di qual è l’idea di giustizia che ha in mente il Pd”.

Scrive a tal proposito il Riformista: "La segretaria del Pd prende un impegno con la stampa, ma niente, poi quella telefonata non c’è mai stata. Sono cose che si dicono, quando non si sa cosa dire, avrà pensato Elly, in fondo poi ero impegnata, avevo da organizzare l’estate militante, e poi questo Uggetti è del ‘vecchio’ Pd, quella non è roba mia", scrive il quotidiano diretto da Matteo Renzi con una punta (o anche due) di ironia.

"Così, quasi un mese dopo, stavolta alla Fiera di Cesena, Simone Uggetti, scende dal palco, dopo un intervento ‘infuocato’, che ha scaldato la platea della convention di Stefano Bonaccini, e se la trova davanti, guarda le coincidenze, seduta in prima fila. “Io sono ancora ad aspettarla quella telefonata”, gli urla Uggetti, tra il delirio del pubblico", racconta il Riformista.

Sempre secondo il Riformista, "l’ex primo cittadino, poco prima, intervenendo, aveva chiamato in causa, tutte le principali bestie nere di Elly, in un crescendo quasi implacabile: il rapporto con i giudici, Bettino Craxi, Matteo Renzi, il jobs act. Una roba da mancamento per la segretaria che ha ascoltato impassibile, non certo di buon umore". Anche perché la Fiera di Cesena è esplosa "in un lungo applauso, quasi liberatorio", in una due giorni dello sfidante sconfitto "trasformata in una resa dei conti".