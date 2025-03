Caos nel Pd, tra Annunziata e Zingaretti che sbagliano a votare e gli attacchi alla segretaria Schlein

Caos nel Pd, Schlein in difficoltà: il riarmo crea tensioni e il partito si spacca

Il giorno dopo il voto al Parlamento europeo sul riarmo dell'Europa è scoppiato il caos nel Pd. La segretaria Schlein non ha scelto una posizione netta e questo ha provocato divisioni. La linea ufficiale dei dem è stata "No al riarmo ma sì a una difesa comune europea", così ognuno è andato in ordine sparso e i più scettici si sono astenuti (la linea ufficiale) e gli altri hanno approvato il piano per il riarmo da 800 miliardi. Ma c'è anche chi ha sbagliato a votare, per poi correggersi, si tratta di Lucia Annunziata e Nicola Zingaretti. L'ex presidente della Regione Lazio - in base a quanto risulta a Il Corriere della Sera - avrebbe sbagliato a premere votando un "no" all’invio di armi all’Ucraina che sarebbe stato clamoroso. Ma c’è anche l’indice di Lucia Annunziata che sulla mozione della discordia vota "sì" (sarebbe stato altrettanto clamoroso), invece che astenersi.

Il Pd, chiamato a votare su una questione identitaria, è finito ancora una volta gambe all’aria. Guerra e pace, la mettono così, i più radicali. Questa volta anche alcuni eurodeputati dell’ala riformista, promotrice dello strappo anti-Schlein, a mente fredda - prosegue Il Corriere - sono costretti ad ammettere: "Qui a Bruxelles non c’è affatto un clima da resa dei conti", è più a Roma che volano colpi proibiti". Ma dietro a questa notazione c’è una buona dose di realpolitik: "Congresso? Macché, non abbiamo nessuno talmente forte da poter battere Elly". Anche se altri l'accusano. "Elly non ci ascolta", si sfoga qualcuno il giorno dopo il voto. Perché è questa la contestazione che in tanti, dall’opposizione interna, fanno alla segretaria: "Sul ReArm Europe non si è confrontata con il gruppo: è arrivata l’indicazione di voto da Roma". Prendere o lasciare. E così i ribelli hanno deciso l’affondo.