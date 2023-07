Pd, Schlein a Napoli: "Il conflitto d'interessi c'è, vedi casi dei ministri"

Schlein a Meloni, non si governa contro italiani e contro Sud

"Una cosa voglio dire a Giorgia Meloni e la dico da qui: non si governa contro gli italiani, ma per gli italiani. Non si governa contro il Sud, ma per il Sud". La segretaria del Pd Elly Schlein conclude così il suo intervento a Napoli, per la due giorni organizzata dal Pd contro l'autonomia differenziata.

Schlein: "Il conflitto d'interessi c'è, vedi casi dei ministri"

"Noi siamo riformisti sempre. E, quando ci hanno chiamato al confronto, abbiamo presentato le nostre proposte di riforma per rafforzare insieme la stabilità e la rappresentanza, a partire da una nuova legge elettorale e dal voto ai fuorisede. Abbiamo presentato aperture sulla sfiducia costruttiva, sul rafforzamento dei referendum popolari, una legge sul conflitto di interessi, che continua a essere un problema. E lo dimostrano tante vicende che riguardano anche ministri di questo governo". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nel suo intervento all'iniziativa Dem "Una e indivisibile", a Napoli.

Autonomia, Schlein: "Governo lavora per aumentare divari Paese"

"Questo governo lavora per aumentare i divari del Paese, a partire da quelli territoriali, che diventano barriere classiste, razziste e sessiste. Il Pd non ci sta". Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo alla manifestazione dem a Napoli contro l'autonomia differenziata.

Schlein: "Governo fa orrido baratto tra presidenzialismo e autonomia differenziata"

Pd: Schlein a iniziativa Napoli 'glissa' domande su De Luca

No comment da parte del segretario del Pd, Elly Schlein, alle domande dei giornalisti sull'assenza di Vincenzo De Luca e sulle frizioni degli ultimi tempi. Schlein arriva a Napoli per la giornata conclusiva della manifestazione nazionale organizzata dal partito per dire no al progetto di autonomia differenziata portato avanti dal governo e glissa sulle tensioni con il presidente della Regione Campania, che ha scelto di non partecipare all'iniziativa. Al suo arrivo la segretaria dem si ferma qualche minuto con i giornalisti, ma sceglie di parlare solo dell'argomento del giorno, l'autonomia differenziata, evitando le domande sul 'governatore'. Prima di arrivare alla Fondazione Foqus, nel cuore dei Quartieri spagnoli, breve visita di Schlein al murales di Maradona, a pochi metri di distanza dal luogo scelto dal Pd per la due giorni contro l'autonomia.

Autonomia: Schlein a governo, fermatevi o farete male al Paese

"Al governo diciamo fermatevi, non andate avanti o farete del male a questo Paese". Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo all'iniziativa 'Una e indivisibile', in corso a Napoli. "Siamo qui per fermare un progetto che danneggia il Paese, il Sud e una città come questa. Ci serve una mobilitazione culturale", aggiunge Schlein, che poi ringrazia tutti gli amministratori presenti a Napoli e sottolinea la "calorosa partecipazione" alla due giorni organizzata dai dem