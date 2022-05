Ucraina, Borghi (Pd): "Azione politica e diplomatica su più livelli"

Ucraina, Borghi (Pd): "La soluzione non è una sorta di congresso di Vienna dei nostri tempi"



“Serve una capacità di mettere in campo una strategia per il cessate il fuoco e per un quadro di sicurezza europea. Una nuova strategia di sicurezza europea, che porti ad una “Helsinki 2”, è alla base di una fuori uscita da questa situazione inaccettabile innescata dall’imperialismo di Putin". Con queste parole il responsabile Sicurezza della segreteria del Partito Democratico, Enrico Borghi, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se sia giusto continuare a inviare armi all'Ucraina e se il Pd sostenga questa posizione.

"Bisogna esercitare un'azione politica e diplomatica su più livelli: sostenere la resistenza ucraina e la difesa della popolazione e non abbandonarci a una retorica cinica secondo la quale basta metterci alla finestra e pensare che la situazione si risolverà da sola. La soluzione non è una sorta di congresso di Vienna dei nostri tempi, non possiamo pensare di metterci noi a giocare al Risiko sulla pelle degli ucraini".

"Bisogna incalzare sulla diplomazia europea. Il segretario Enrico Letta ha proposto la presenza congiunta di cinque leader europei a Kiev e la creazione della confederazione europea per dare una soggettività europea a quei Paesi che non hanno ancora le condizioni per entrare nell'Unione. Sono le strade che vanno seguite, dentro il percorso di rafforzamento dell’asse euro-atlantico che Draghi oggi sta percorrendo a Washington”, conclude Borghi.

Leggi anche:

Guerra Russia-Ucraina, Draghi da Biden per seguire una linea suicida

Ucraina, il Papa ai guerrafondai del mondo: “Le armi non portano alla pace"

Inflazione Usa e Lagarde (Bce), mercati: verso un’altra settimana turbolenta

Sondaggio sindaci, sorpresa Mancinelli (Ancona), Bucci oltre il 56%

Gran Canaria, l’isola amata dagli italiani dove la benzina costa 1.10 euro

Bono e The Edge suonano a sorpresa nel metrò di Kiev. VIDEO

Intesa Sanpaolo, a sostegno delle cooperative italiane in difficoltà

Brindisi, prima comunità energetica: 350 famiglie risparmieranno in bolletta