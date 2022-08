"I giovani del Pd inneggiano all'Urss". Meloni fa esplodere il nuovo caso

Meloni: "Questo è il post del segretario metropolitano del Pd di Napoli Marco Sarracino, uno dei capolista under 35 scelti direttamente da Enrico Letta"



“Dopo i giovani candidati del Pd che negano il diritto all’esistenza e alla sicurezza di Israele, arriva anche chi inneggia all’Unione Sovietica", scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Questo è il post del segretario metropolitano del Pd di Napoli Marco Sarracino, uno dei capolista under 35 scelti direttamente da Enrico Letta. Sarracino, candidato alla Camera nel collegio plurinominale Napoli 2, ha scritto: “Buon anniversario della Rivoluzione”. Bolscevica, ovviamente. Con tanto di foto di Lenin e Armata rossa.



Chissà se Letta rivendicherà anche questo nelle sue interviste alle TV estere, chissà quanto la comunità internazionale apprezzerà un partito che inneggia all’Unione Sovietica - un regime totalitario comunista che ha oppresso per mezzo secolo la libertà dei popoli europei, facendo milioni di morti - mentre, tra l'altro, i carri armati russi entrano in Ucraina con tanto di falce e martello a rivendicare proprio i confini dell'URSS”.



Salvini: chi sceglie il pd sceglie la patrimoniale - "Il 25 settembre chi sceglie il PD (in Veneto e in tutta Italia) sceglie una nuova tassa patrimoniale, chi sceglie la Lega sceglie una nuova Flat Tax al 15%. Credo di sapere come finirà?". Lo scrive Matteo Salvini su instagram, pubblicando lo screenshot di un post della capolista Pd in Veneto Rachele Scarpa che afferma: "Io sono con Cgil e Uil e con tutti i lavoratori del Paese che chiedono uguaglianza e retribuzione. Patrimoniale subito".