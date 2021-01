Pd, Zingaretti non vuole solo gli "Scilipoti".Obiettivo riprendersi i renziani

La crisi di governo è ormai cosa certa. Con il passaggio di Conte da Mattarella e la decisione di cercare i "costruttori" direttamente in Senato, è ufficialmente partita la caccia ai responsabili. Il Pd - si legge sul Corriere della Sera - ha deciso di assecondare il tentativo del premier, ma pone dei paletti perché non vuole pagare il prezzo dell’eventuale fallimento di questa operazione. Perciò i dem chiedono che tra i responsabili ci sia almeno un pezzo della pattuglia dei senatori di Italia viva. Sennò non avrebbe senso: figurerebbe solo come un tentativo di trasformismo, «l’ennesimo governo Conte con l’ennesima nuova maggioranza».

Svuotare il gruppo di Matteo Renzi al Senato, invece, avrebbe un senso politico perché - prosegue il Corriere - darebbe maggiore dignità ai «costruttori ». Senza contare il fatto che metterebbe con le spalle al muro il leader di Italia viva, al quale il Partito democratico non intende fare nessuno sconto. Anzi. L’idea è quindi quella di raggiungere quota 161 senatori (ossia la maggioranza assoluta dell’assemblea di Palazzo Madama) senza l’apporto dei renziani. Solo a quel punto si andrebbe da Riccardo Nencini e compagni e, forti dei numeri, si chiederebbe a quei senatori di scindere le loro sorti da quelle di Matteo Renzi. Senza però giocare d’azzardo con i numeri dell’aula.