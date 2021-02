Pd, Zingaretti: "Ora Costituente per le riforme. Entro febbraio l'assemblea"

Governo, Zingaretti: ora Costituente riforme in Parlamento

"Si puo' avviare, contemporaneamente alla nascita del governo Draghi, una Costituente in Parlamento per le riforme" che compensino "il taglio dei parlamentari a cominciare dalla legge elettorale". Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti intervenendo alla direzione nazionale.

Governo, Zingaretti: squadra autorevole rispetti pluralismo

"Con il professor Draghi verra' formata la squadra di governo alla quale ci atterremo e che sosterremo, ma anche in questo quadro chiediamo una squadra autorevole formata nel rispetto del pluralismo politico e che rispetti la questione di genere". Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti intervenendo alla direzione nazionale.

Governo, Zingaretti: per Pd non sara' una resa, siamo pronti

"In una condizione eccezionale accettiamo una esperienza legata all'emergenza e faremo di tutto perche' questo passaggio sia utile a rigenerare la politica e i partiti stessi". Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti intervenendo alla direzione nazionale. "Chi ha aperto la crisi ha tentato di destrutturare la politica. Di fronte a questa aggressione serve coraggio, idee e contenuti". ha aggiunto Zingaretti. Il governo Draghi non sara' una resa della politica, ne' della nostra autonomia, sceglieremo altri campi, ma certo non sara' un resa. Noi siamo pronti".

Governo, Zingaretti: mette in difficolta' altri, non il Pd

"Sara' difficile per altri coniugare le proprie esigenze con il programma del Professor Draghi. per noi no". Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti intervenendo alla direzione nazionale. "Accanto agli investimenti per creare lavoro, e' altrettanto evidente che nessuno deve essere lasciato solo. Nessuna deve essere lasciata sola: il 98% di chi ha perso il lavoro e' donna. Sono indispensabili nuove politiche del lavoro, nuovi decreti ristori, avviati dal governo Conte e bloccati dalla crisi. Sulla fiscalita' e' necessaria una nuova proporzionalita' senza alcuna nuova tassa". Inoltre, Zingaretti si sofferma "sugli investimenti in scuola, universita' e ricerca. Non possiamo lasciare ai giovani una Italia dove il segno piu' e' solo sui debiti, sulla poverta' e sulla paura: non sosterremo mai politiche di sviluppo senza ambizione che puntano a tornare all'Italia che esisteva prima del Covid".

Governo, Zingaretti: non abbiamo bandierine da fissare

"Non abbiamo bandierine da fissare, abbiamo la bandiera italiana da sventolare e dobbiamo cercare di dire agli altri partiti di fare altrettanto". Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti intervenendo alla direzione nazionale. "Questa e' la nostra funzione e questa e' la insostituibile forze del Pd".

Governo, Zingaretti: difficile senza alleanza Pd-Leu-M5s

"Eravamo impegnati con il governo Conte in un lavoro di rilancio che avevamo chiesto noi, aperto alle osservazioni critiche di ogni forza politica, a partire dalla giusta volonta' di affermare i nostri punti di vist, i nostri contenuti e i nostri valori". Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti intervenendo alla direzione nazionale. "Tutto si e' interrotto quando Italia Viva ha deciso di staccare la spina al governo aprendo una crisi al buio, priva di alternative credibili", ha aggiunto. "Nella situazione di incertezze, il presidente Mattarella ha messo a disposizione del parlamento una delle figure piu' prestigiose in Europa e nel Mondo. Ognuno in buona fede non puo' riconoscere che se tale alleanza" Pd-Leu-M5s "fosse venuta meno lo stesso Draghi ne avrebbe sofferto".