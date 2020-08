Pd, Zingaretti: "Sì al referendum ma solo con una nuova legge elettorale"

Nicola Zingaretti si espone sul referendum e detta la linea del Pd, ma pone anche una condizione: "Subito la nuova legge elettorale in almeno una delle Camere". Il segretario dei dem rompe gli indugi. "Sosteniamo da sempre - spiega al Corriere della Sera - la riduzione del numero dei parlamentari e per anni abbiamo presentato proposte di legge in questo senso. Tuttavia per votare Sì e far nascere il governo abbiamo chiesto modifiche circa i regolamenti parlamentari e una nuova legge elettorale, per scongiurare rischi di distorsioni nella rappresentanza e tutelare adeguatamente i territori, il pluralismo e le minoranze".

"Tutta la maggioranza - prosegue Zingaretti - ha sottoscritto questo accordo, ora faccio un appello affinché sia onorato. Questo permetterebbe anche di interloquire con i tanti dubbi e le perplessità che stanno crescendo; soprattutto in riferimento a una insopportabile campagna in atto all’insegna dell’antipolitica. Naturalmente il Sì va considerato solo un primo passo, in sé insufficiente di una riforma complessiva del bicameralismo e dell’insieme dell’attività legislativa. Come vede, pur nel pieno rispetto dell’autonomia di coscienza di ciascun cittadino, mi impegno a costruire le condizioni più ragionevoli alla scelta del Sì".

Sull'emergenza Coronavirus. "A settembre con le riaperture delle scuole - spiega Zingaretti al Corriere - ci sarà una nuova ondata di contagi. È previsto. Il negazionismo è stata una propaganda sciagurata. Dobbiamo continuare a governare il problema nel delicato equilibrio tra aumento dei livelli di sicurezza e la necessità della ripresa delle attività sociali ed economiche". Nessun passo indietro sul Mes. "Non abbiamo mai smesso di porre questo tema. È parte del progetto che abbiamo per la crescita e il benessere che hanno assoluto bisogno di una linea di finanziamento enormemente più favorevole rispetto alle altre possibili".