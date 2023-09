Pensioni, "aumenteremo le minime. Quota 41 entro fine legislatura". Intervista

Gentiloni? "Penso che un commissario europeo italiano dovrebbe anche curare gli interessi del nostro Paese"

"L’austerità è una pagina chiusa, non ci riguarda. Sarà una manovra all’insegna della sostenibilità. Faremo quello che abbiamo promesso agli italiani, in linea con i conti pubblici". Lo afferma in un'intervista ad Affaritaliani.it il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. Capitolo pensioni: "Quota 41 resta un obiettivo di questa legislatura. Ci arriveremo gradualmente, ma intanto il percorso, come avevamo chiesto, è già iniziato. Molto probabilmente per il prossimo anno verrà confermata quota 41 con il paletto dei 62 anni (Quota 103). L’aumento delle pensioni minime si farà". E ancora: "Il rinnovo del taglio del cuneo fiscale è l’obiettivo che abbiamo fissato per la prossima manovra". Gentiloni? "Penso che un commissario europeo italiano dovrebbe anche curare gli interessi del nostro Paese". Tra Salvini e Giorgetti "perfetta sintonia".

L'INTERVISTA

La Legge di Bilancio per il 2024 sarà una "manovrina" all'insegna dell’austerità?

"L’austerità è una pagina chiusa, non ci riguarda. Sarà una manovra all’insegna della sostenibilità. Faremo quello che abbiamo promesso agli italiani, in linea con i conti pubblici. Non si può fare tutto in un giorno, ci sono cinque anni davanti a noi. Abbiamo già iniziato a dare risposte concrete, penso al taglio del cuneo fiscale. Continueremo nel solco di quanto è stato già fatto, utilizzando al meglio le risorse a nostra disposizione e dando sempre la priorità ai redditi medio-bassi e alle famiglie in difficoltà".

Sulle pensioni verrà confermata Quota 103?

"Quota 41 resta un obiettivo di questa legislatura. Ci arriveremo gradualmente, ma intanto il percorso, come avevamo chiesto, è già iniziato. Molto probabilmente per il prossimo anno verrà confermata quota 41 con il paletto dei 62 anni (Quota 103)".

Ci sarà un incremento delle pensioni minime e di invalidità?

"L’aumento delle pensioni minime si farà. La priorità, oltre a rinnovare il taglio del cuneo fiscale, è il sostegno ai lavoratori e ai pensionati in difficoltà che più di altri hanno sofferto per colpa di un’inflazione che ha aggredito i salari delle famiglie italiane. Cercheremo di allargare il più possibile la platea per sostenere gli assegni bassi. E’ chiaro che questo Governo guarda con attenzione alle persone più fragili e che hanno bisogno di un aiuto concreto".