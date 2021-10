Pensioni, Draghi furbo: riforma nel 2023. Tutto quello che non vi hanno detto

Furbo. Scaltro. Abile. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, baby-pensionato a 59 anni, evita lo scontro sulle pensione e rimanda la patata bollente al suo successore a Palazzo Chigi. La riforma delle pensioni, dopo la fine di Quota 100 il 31 dicembre di quest'anno e introdotta dal Conte I su spinta della Lega, è stata rimandata nel 2023, ovvero, salvo colpi di scena, dopo l'elezione del nuovo Parlamento e la nascita di un altro governo.



Per il 2022 la manovra economica introduce una misura transitoria e ponte, la famigerata Quota 102: in sostanza, potranno lasciare il lavoro con 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva quei soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022. In aggiunta emergono l’allargamento dell’Ape Sociale a nuove categorie di lavoratori e la conferma di Opzione Donna, entrambe per un anno. Su quest'ultima, il limite di età sale di due anni: non sarà più possibile accedere alla misura che prevede il calcolo dell'assegno completamente contributivo a 58 anni per le dipendenti oltre a un anno di finestra mobile (18 mesi per le autonome) ma saranno necessari 60 anni (61 per le autonome) con 35 di contributi.



Tanto basta per far cantare vittoria al Carroccio e a Matteo Salvini, che temeva il ritorno immediato agli scaloni e all'odiata Legge Fornero. La speranza è che anche i sindacati sotterrino l'ascia di guerra e non proclamino uno sciopero contro l'esecutivo e la sua Legge di Bilancio. Draghi ha imparato in fretta l'arte di rimandare, frutto certamente della mediazione avvenuta giovedì in cabina di regia, e di mettere la polvere sotto il tappeto. Fatto sta che il 2022 non sarà eterno e prima o poi i nodi verranno al pettine. Il tema della riforma previdenziale rischia di lacerare i due schieramenti che faticosamente si stanno costruendo in vista delle elezioni politiche.