"Pensioni, ho un progetto che risolve tutto già dal 2025". Annuncio esclusivo

Pensioni, Garavaglia: "Lavoro a un progetto per superare la legge Fornero"

"Sto lavorando a un progetto che secondo me funziona e risolve il problema delle pensioni e supera la Legge Fornero, ma ora non svelo ancora i dettagli". Ad annunciarlo ad Affaritaliani.it è Massimo Garavaglia, presidente della Commissione Finanze del Senato, ex ministro del Turismo ed esponente della Lega. "Si tratta di una soluzione praticamente già pronta e che può funzionare, risolve un sacco di problemi e a mio avviso potrà partire già dal prossimo anno. Anzi, farà anche guadagnare soldi allo Stato".



Ne ha già parlato con Matteo Salvini e con gli alleati di Centrodestra? "E' un mio progetto al quale lavoro da tempo ed è praticamente ultimato e che riguarda in generale tutto il capitolo delle pensioni. In estate spiegherò bene i dettagli del progetto. Sono sicuro che non solo avrà il consenso degli alleati, ma anche delle opposizioni. Di tutti, compresi i sindacati", conclude Garavaglia.



Pensioni, Durigon (Lega): "Lavoriamo a Quota 41 per il 2025"



"L'obiettivo della Lega sulle pensioni è quello di lavorare a una soluzione su Quota 41 per tutti che dia una risposta ai lavoratori. Non si può morire a 69 anni sul lavoro, serve una maggiore flessibilità in uscita". Lo afferma ad Affaritaliani.it il sottosegretario al Lavoro della Lega Claudio Durigon. "Siccome ormai il sistema contributivo è predominante sul sistema retributivo Quota 41 è anche sostenibile a livello finanziario. Studieremo bene tutte le fasi per far entrare la proposta nella Legge di Bilancio per il prossimo anno", conclude Durigon.