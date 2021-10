Pensioni, manovra: in cambina di regia ipotesi quota 102 solo per 2022

Quota 102 ma solo per il 2022. Sarebbe questa la proposta del governo avanzata dal ministro Daniele Franco alla cabina di regia con le forze di maggioranza e il premier Mario Draghi in vista del cdm di domani sulla manovra. Lo si apprende da fonti presenti all'incontro.

Salvini: "Accordo pensioni, domani si chiude"

La Lega non fara' le barricate a difesa di 'quota 100' e si va verso l'accordo col governo sulle pensioni. I ministri del partito di Matteo Salvini si apprestano a dare, domani in Consiglio dei ministri, il loro via libera alla legge di bilancio che contiene le nuove disposizioni sulle pensioni che entreranno in vigore l'anno prossimo, dopo la scadenza di 'quota 100'. Lo ha detto chiaramente Salvini.

"Ci stiamo lavorando. Ci siamo confrontati con il ministero dell'Economia e mi sono confrontato tante volte con il presidente Draghi. Troveremo una soluzione che tenga conto dei diritti di lavoratori e lavoratrici. Non sara' questo il governo che approvera' 'quota 41'. In queste ore stiamo cercando di tenere insieme le sensibilita' di tutti. E' questione di ore: tanto domani si chiude", ha garantito il segretario leghista.

"Non mi sembra che ne faremo una questione di vita o di morte. Un anno in piu' o un anno in meno con 'quota 101' o 'quota 102' non credo che cambiera' molto", confida un leghista di alto rango, coinvolto nella trattativa. "Chiediamo dei correttivi e un fondo per i lavoratori delle piccole imprese, che non penso ci siano tanti problemi a concedere. Vediamo. Ma non vedo criticita' enormi, alla fine si tratta di un governo emergenziale di un anno, poi si fara' una vera riforma delle pensioni: noi vogliamo 'quota 41'".

Il riferimento e' al progetto leghista di una riforma del sistema pensionistico che permetta un pensionamento anticipato con 41 anni di contributi, indipendentemente dall'eta'.