Pensioni minime a 600 euro e stretta sul Rdc: conferme e novità in manovra

Manovra, continua l'esame degli emendamenti da parte della Commissione Bilancio della Camera

Continua l'esame degli emendamenti in manovra da parte della commissione Bilancio della Camera. Nel frattempo, il governo porta avanti il pacchetto di modifiche. Secondo quanto si apprende dalle principali agenzie stampa sono almeno 68 le proposte avanzate dai ministeri, da quello dell'Interno a quello della Famiglia, dagli Esteri alla Difesa, dal Mit al dicastero della Protezione civile, al ministero del Turismo, che potrebbero finire nel fascicolo.

Manovra, lotta allo streaming illegale di eventi sportivi

Secondo quanto scrive l'Agi, potrebbe tornare nella commissione della Camera, l'emendamento per favorire il contrasto della pirateria digitale con particolare riguardo agli eventi sportivi diffusi in diretta, oggetto di discussione al Senato nell'ambito del dl aiuti quater. Secondo la proposta, "il Regolamento AgCom in materia di violazione dei diritti d'autore sulle reti di comunicazione elettronica dovrà essere integrato prevedendo che il blocco cautelare degli indirizzi IP e dei nomi a dominio dei siti internet attraverso i quali vengono diffusi illecitamente contenuti protetti avvenga non oltre 30 minuti dalla relativa comunicazione.