Pensioni Quota 100 caos: quota 41 colpita e affondata. Nel 2022.. Riforma news

Pensioni Quota 100 addio e quota 41 non passa? Riforma news

Quota 100 pensioni ha ancora poco più di 100 giorni di vita, poi scomparirà per sempre. Nessuna chance che la misura per uscire anticipatamente dal lavoro (62 anni di età anagrafica e 38 di contributi) introdotta dal governo Lega-M5S possa in extremis venire prorogata. Il problema è sempre quello: e poi cosa accadrà? Quota 41 piace ai sindacati (ossia: in pensione con 41 anni di contributi qualsiasi sia l'età l'anagrafica), ma il governo Draghi è freddo e così pure Pasquale Tridico. La misura costa tanto (il primo anno il 'conto' sarebbe di 9 miliardi di euro). Urge trovare una soluzione per evitare che dal 1° gennaio prossimo si finisca nello scalone di cinque anni (con aumento dell’età pensionabile da 62 a 67 anni). Il presidente Inps però ha dato nelle scorse ore la sua ricetta per il post Quota 100: la pensione 'flessibile'. Ecco di cosa si tratta.

Pensioni Quota 100-Quota 41: addio. Pensione flessibile e Ape Sociale

Dunque: quota 100 addio, quota 41 sconsigliata. Che fare nella riforma pensioni? Pasquale Tridico ha le idee chiare e spiega: "La strada da seguire è quella di approfondire gli strumenti che già oggi permettono di lasciare il lavoro a 63 anni come l’Ape sociale", ha detto il presidente Inps a La Repubblica. La fine di Quota 100 pensioni? "Non è la fine del mondo. Credo che si debba consentire di anticipare il ritiro dal lavoro, prima dei 67 anni, a coloro che svolgono mansioni gravose, ad esempio chi fa i turni i notte, come già avviene. Va allargato il numero di mansioni gravose”. La pensione anticipata flessibile per tutti? Con l'anticipo della sola quota contributiva della pensione a 63 anni. Il resto arriverebbe al compimento dei 67 anni.