Pensioni Quota 102-104 dopo quota 100? Lega di Salvini smentisce che...

Pensioni quota 100... e poi? Lega, nessun passo indietro. Ma si tratta

Quota 100 pensioni in scadenza: crescono le chance di quota 102 e quota 104, ma la riforma della previdenza resta un rebus. E dalla Lega arrivano delle precisazioni importanti sul tema. "La discussione per una riforma ragionevole e' in corso. Inutile soffermarsi ora su numeri e quote: dobbiamo dare risposte concrete alle lavoratrici ed ai lavoratori che attendono di poter andare in pensione". Il sottosegretario al Mef della Lega Federico Freni fa il punto sulla 'querelle' legata a Quota 100. Il premier Mario Draghi ha gia' spiegato di essere contrario alla misura e ribadito che non sara' prorogata.

"Occorre assicurare una gradualita' nel passaggio verso la normalita'", ha sottolineato. Il punto di caduta non e' stato ancora trovato. "Contrariamente a quanto sostenuto da alcuni media, la Lega non e' 'verso il si'' alle nuove misure sulle Pensioni. Stiamo ancora lavorando alla riforma, con buonsenso e determinazione. L'obiettivo e' non tornare alla Fornero", sostiene Claudio Durigon, responsabile del dipartimento Lavoro della Lega. C'e' ancora tempo per trattare ma l'esecutivo - stanziando 600 milioni il prossimo anno, 450 nel 2023 e 510 nel 2024 - ha gia' fissato dei paletti. Il Consiglio dei ministri che dovra' esaminare la legge di bilancio dovrebbe tenersi tra mercoledi' e giovedi'. Una cabina di regia non e' stata convocata ed e' possibile che non ci sara'. Mercoledi' il governo dovrebbe incontrare i sindacati.

Pensioni, quota 102 o quota 104 dopo quota 100? Confindustria dice no

Di Pensioni e riforma degli ammortizzatori sociali "non ne abbiamo parlato" con il presidente del Consiglio Mario Draghi "e ovviamente mi sa che se non succedera' saremo costretti a farlo in modo diverso", l'avvertimento di Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil. Prende posizione nettamente anche Confindustria. "Noi - dice il presidente Carlo Bonomi - siamo fortemente contrari a quota 100, 102 o 104. Siamo contrari perche' guardiamo i numeri da imprenditori e i numeri dicono che quota 100 non ha ottenuto l'effetto che ci aspettavamo". "Ricordo - osserva ancora il numero uno di viale dell'Astronomia - ci era stato detto che per uno che andava in pensione venivano assunti in tre, nella realta' l'effetto e' di 0,4, quindi non abbiamo neanche l'effetto sostitutivo. Stiamo pensionando chi un lavoro ce l'ha e non stiamo offrendo un lavoro ai giovani".

Pensioni riforma, Confindustria: concentrarsi su lavori usuranti

La ricetta degli industriali e' quella di concentrarsi sui lavori usuranti. Il governo dovra' trovare la sintesi anche sull'utilizzo degli oltre otto miliardi del taglio delle tasse previsto nella legge di bilancio. Il Pd, per esempio, punta a garantire anche per il 2022 Il bonus facciate. "E' una delle misure piu' riuscite", afferma il deputato dem Alberto Losacco. "La manovra dovra' essere un manifesto per la ripartenza", rilancia l'azzurra Licia Ronzulli. E sul reddito di cittadinanza torna a farsi sentire il presidente M5s, Giuseppe Conte. "Verra' rifinanziato e modificato in base alle nostre proposte. Noi siamo leali al governo, ma non abbiamo firmato assegni in bianco. Non staremo 'zitti e buoni' se si tratta di difendere nostri valori, afferma l'ex presidente del Consiglio.