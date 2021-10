Pensioni Quota 102-quota 104, colpo di scena del governo Draghi. Riforma news

Pensioni quota 102 e quota 104, Sbarra (Cisl): "Governo non ne ha parlato"

Quota 102 e quota 104 nel post quota 100 pensioni? Non pervenute. Ecco quello che ha riferito Luigi Sbarra a proposito del vertice con Mario Draghi. “Non accettiamo assolutamente fughe in avanti, provocazioni, e invece serve aprire una discussione per parlare di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro. Dobbiamo negoziare una pensione di garanzia per i giovani condannati al contributivo puro... Il governo ieri sera non ha parlato né di quota 102, né di quota 104”, le parole del Segretario Generale della Cisl, ad Agorà Rai Tre, condotto da Luisella Costamagna.

Sbarra (Cisl): se c’è volontà politica bastano poche ore per giungere a soluzioni condivise, diversamente sarà mobilitazione

“Il governo (ieri sera ndr) si è riservato di decidere. Ecco perché abbiamo posto la nostra condizione di discutere. E se c’è volontà politica bastano poche ore per giungere a soluzioni condivise. Se il governo recupera il senso delle nostre proposte, delle nostre priorità bene. Diversamente al sindacato non resta altro che sostenere le ragioni delle nostre rivendicazioni attraverso le mobilitazioni”. Queste le parole di Luigi Sbarra, Segretario Generale della Cisl, ad Agorà Rai Tre, condotto da Luisella Costamagna, con riferimento all’incontro di ieri sera con il governo.

Pensioni, Sbarra (Cisl): "Da governo nessuna risposta sufficiente"

"Abbiamo chiesto misure di flessibilità in uscita dal lavoro anche per stimolare un turnover e ricambio generazionale. Su questi e altri temi non abbiamo avuto risposte dal governo" così il segretario Cisl Luigi Sbarra a margine dell'incontro tra Draghi e i sindacati a Palazzo Chigi.

Pensioni, lavoro e ammortizzatori sociali. Sbarra (Cisl): "Confronto con governo insufficiente. Valutiamo mobilitazione"

"Le mancate risposte del governo su lavoro, pensioni e ammortizzatori sociali ci portano a ritenere il confronto insufficiente. Valuteremo una fase di mobilitazione" così il segretario Cisl Luigi Sbarra a margine dell'incontro tra Draghi e i sindacati a Palazzo Chigi.