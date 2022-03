Pensioni riforma 2022, ultime notizie con un incubo che torna

Riforma delle pensioni 2022, quali sono le ultime notizie?



Quest'anno è prevista la riforma delle pensioni che introdurrà una revisione del sistema previdenziale italiano, dopo le prime formule di pensione anticipata introdotte con la Legge di Bilancio in sostituzione della Quota 100, che scade a fine 2021.



Per il 2022 il Governo introduce la Quota 102 per un solo anno (64 + 38), rinnova per un ulteriore annualità l’Opzione Donna e la proroga dell’APE Sociale (con ampliamento della platea dei beneficiari che rientrano nella categoria dei lavori gravosi). Previsto anche anche scivolo pensione PMI a 62 anni per dipendenti di imprese in crisi.

Nel medio termine - si legge su https://www.pmi.it/ - è previsto un ritorno alla Legge Fornero (dal 2023), ma l’impegno del Governo è quello di mettere a punto una riforma pensioni che vada verso il contributivo, con interventi previdenziali, giuslavoristici e per il mercato del lavoro, così da evitare distorsioni del passato come quella degli esodati con conseguenze economiche e sociali su quelle che sono le pensioni oggi.

Garantire la flessibilità di uscita dal mondo del lavoro, mantenendo attiva l’opzione agevolata riservata alle donne e alle categorie svantaggiate con una uscita graduale da Quota 100 grazie a Quota 102 : è l’obiettivo chiave per la Riforma Pensioni, avviata con la Legge di Bilancio 2022 ma da completarsi nel corso dell’anno.

L’obiettivo è arrivare ad una riforma delle pensioni condivisa, dopo le proroghe inserite nella Legge di Bilancio 2022 per quanto concerne APe Social ed Opzione Donna.

In cima alla lista delle priorità ci sono anche i giovani: l’esigenza è di assicurare un inserimento nel mondo del lavoro stabile, così da evitare carriere discontinue e stipendi bassi, con effetti sulle future pensioni. Da ripensare anche temi legati al reddito dei pensionati (14esima, rivalutazione assegni ecc.) e alla pensione complementare.