Pensioni 2023, finalmente la scheda chiara che fuga ogni dubbio. Esclusivo

Pensioni 2023, istruzioni per l'uso: la scheda per non sbagliare



La riforma delle pensioni è uno dei punti chiave della Legge di Bilancio per il 2023 al vaglio del Parlamento dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri. L'intervento del governo Meloni serve a evitare che dal primo gennaio 2023 si ritorni alla Legge Fornero. Ma c'è ancora molta incertezza sulle regole con le quali a partire dal nuovo anno si potrà uscire dal mondo del lavoro.

Affaritaliani.it pubblica in esclusiva e in anteprima la scheda predisposta dall'ufficio legislativo del gruppo della Lega del Senato che chiarisce tutti i dubbi. Un documento molto importante che serve per fugare ogni dubbio e per capire esattamente che cosa cambierà dal primo gennaio del prossimo anno sul fronte previdenziale.