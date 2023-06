Piano Meloni: il partito conservatore. Asse con Marina Berlusconi, ma...

Matteo Salvini difficilmente accetterà di sciogliere il Carroccio in un grande contenitore dove inevitabilmente la leader sarà Meloni







Il progetto, sullo sfondo e in prospettiva, è quello di un grande partito unico conservatore. L'obiettivo di Giorgia Meloni, consigliata dai suoi fedelissimi primo fra tutti il ministro della Difesa Guido Crosetto, è proprio quello di arrivare a una sola grande forza politica superando il Centrodestra a tre gambe. Ovviamente non può accadere subito e dopo la morte di Silvio Berlusconi l'importante è tenere in piedi Forza Italia almeno fino alle elezioni europee del giugno 2024, evitando la disgregazione e l'uscita anche verso il Terzo Polo (vedi i segnali che sono arrivati oggi dall'ex ministra azzurra Mariastella Gelmini).



Su questo punto è fondamentale l'asse con Marina Berlusconi che, come ha scritto Affaritaliani.it (leggi qui) si è solidificato negli ultimi mesi. La famiglia dell'ex Cavaliere non ha alcuna intenzione di continuare in futuro a ripianare i debiti di Forza Italia, come faceva il padre, e quindi dopo le Europee del prossimo anno, qualunque sia il risultato del partito fondato da Berlusconi, partirà l'operazione di aggregazione. Il progetto prevede prima una federazione per poi arrivare a un vero e proprio partito conservatore.