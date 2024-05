Pnrr: Conte, lavoriamo a iniziativa con Schlein e opposizioni

"La questione Pnrr per noi e' stata considerata di urgenza, nelle modalita' di attuazione e negli obiettivi. Volevo tenerlo riservato, ma io ho chiamato Schlein dicendo che occorre una grande iniziativa delle opposizioni perche' non e' possibile che un piano come questo che, dopo la pandemia, dovrebbe consentire al paese di lanciare uno sguardo al futuro possa essere gestito dal governo senza interlocuzione con il parlamento". Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del M5s, nel corso di una iniziativa a Bari.

Pnrr, Conte: "Proporrò meccanismo per confronto in Parlamento"

"Abbiamo gia' un piano per sollecitare le forze di maggioranza e il governo a confrontarsi in Parlamento. Ho idea di creare un meccanismo permanente di confronto, per dire al popolo in quale fase di attuaizone del Pnrr ci si trova". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, durante una iniziativa a Bari.

"Governo sta mettendo in ginocchio il Sud"

"Questo e' un governo che non solo sta facendo deprimere l'economia del Paese, ma sta mettendo in ginocchio il Sud". Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine di un incontro con i candidati per le amministrative di Bari. "Noi abbiamo fatto tanto per far ripartire il Paese, ma abbiamo un Piano di ripresa e resilienza in ritardo nell'attuazione dei progetti, c'e' un problema per le truffe gia' denunciate a livello di Procura europea - aggiunge - ma ci preoccupa che, in prospettiva, il Sud arranchera' sempre di piu' con l'autonomia differenziata, si trovera' senza Decontribuzione Sud, misure fondamentali per rendere piu' competitiva l'attivita' di impresa". "Ogni giorno ne viene fuori una - conclude - il governo ha cancellato 4,4 miliardi del Fondo perequazione infrastrutture Sud. Adesso lo ha rinominato e in qualche modo lo ha ripresentato, ma si parla di scarsi 900 milioni. E' un governo che sistematicamente sta cercando di recuperare risorse togliendole al Sud. Ma al Sud sono risorse vitali, sono risorse fondamentali per recuperare il divario ed essere competitivo".

Puglia, Conte: "A Emiliano chiediamo garanzie massime legalità"

"Il popolo del Movimento Cinque Stelle, in linea con la nostra tradizion,e richiede assolutamente delle garanzie massime che l'azione amministrativa della Regione Puglia sia nel segno della piena legalita', e si dori di antidoti per prevenire i malaffare". Lo dice il il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine di un incontro con i candidati per le amministrative di Bari. "Di qui il patto della legalita' che abbiamo consegnato a Emiliano e di qui anche la proposta di legge per istituire un nucleo ispettivo che possa operare a qualsiasi livello dove ci sono consulenze, nomine, dove c'e' dell'azione amministrativa che possa prestarsi e possa rendersi permeabile anche a persone di malaffare - aggiunge - noi dobbiamo prevenire questo eh c'e' da parte di Emiliano e dei suoi uffici una disponibilita' l'abbiamo affinato sul piano tecnico. C'e' piena sia dal punto di vista politico e anche dal punto di vista tecnico io credo che ci sono le premesse perche' tutto questo venga adottato e quindi ci rafforzi la trasparenza e la legalita' dell'azione amministrativa pugliese".