Pnrr, Meloni: "Piena collaborazione Ue. Obiettivo messa a terra delle risorse"

Pnrr, Meloni: "Il nostro obiettivo è chiaro: compiere scelte strategiche, chiare ed efficaci"

La premier Giorgia Meloni nella presentazione della relazione semestrale sullo stato di attuazione del Pnrr, condivisa durante la cabina di regia a Palazzo Chigi, ha messo in chiaro quelle che sono le prossime tappe del piano.

"Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un’opportunità straordinaria per l’Italia. Il Piano italiano è il più grande d’Europa con i suoi 191,5 miliardi di euro e 527 obiettivi da raggiungere, molti dei quali estremamente ambiziosi e utili ad ammodernare la Nazione e rilanciarne il tessuto sociale ed economico, sia sul versante interno sia su quello internazionale. È uno strumento prezioso, che questo Governo considera strategico e che intende utilizzare pienamente per portare avanti riforme strutturali, migliorare la competitività del Sistema-Italia e accelerare i processi di innovazione", spiega in principio Meloni.

"Il Pnrr è il primo strumento comune con il quale l’Unione europea ha deciso di intervenire all’indomani della crisi economica e sociale provocata dalla pandemia. Il Piano è nato in un periodo storico diverso da quello attuale. La guerra di aggressione della Federazione Russa all’Ucraina, e gli shock energetici, economici e sociali che ne sono seguiti, hanno fatto emergere nuove priorità di cui è necessario tener conto e la conseguente necessità di aggiornare il Piano".