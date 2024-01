"Pozzolo era allegro, teneva la pistola sul palmo. Poi il botto". Un testimone

Caso Pozzolo, il colpo in canna e le due versioni sullo sparo. "Io ho visto tutto e..."

Il caso Pozzolo continua a tenere banco in FdI, Meloni è furiosa per l'accaduto e forse già nella giornata di oggi potrebbe arrivare la sospensione del deputato pistolero che ha ferito un 31enne alla festa di Capodanno nel Biellese con la sua mini-pistola. Il ragazzo colpito dal proiettile è Luca Campana. Il colpo partito dalla North American Arms LR22 lo ha preso alla gamba. All'ospedale di Ponderano gli è stato estratto dalla parte posteriore della coscia il proiettile. Poi le dimissioni con una prognosi di 10 giorni. Campana non ha ancora presentato querela per lesioni personali, e il reato non è procedibile d’ufficio senza 20 giorni di prognosi. Ma il suo avvocato Marco Romanello fa sapere che "abbiamo sessanta giorni di tempo, decideremo insieme quando si sarà ripreso".

"Sono ancora a letto e sento molto dolore. Per qualche giorno - dice Campana a La Stampa - voglio dimenticare quello che è successo". Genero di un agente della scorta di Delmastro, secondo la versione data ai carabinieri da Pozzolo, avrebbe recuperato lui l’arma caduta al deputato di FdI sul pavimento sparandosi poi per sbaglio mentre la restituiva. Ma pare difficile che sia riuscito con un gesto del genere a colpirsi la parte posteriore della coscia. Un testimone ha detto all' Ansa che l’onorevole "era allegro" e "mostrava l’arma tenendola nel palmo". Un uomo delle forze dell’ordine presente alla festa spiega oggi a Repubblica invece che quando è partito il colpo l’arma la impugnava proprio Pozzolo.

Anche lui conferma "l’allegria" del deputato. Meloni adesso valuta la sospensione di Pozzolo e si sfoga coi suoi fedelissimi. "In tanti lavorano come muli, danno tutto quello che hanno. Ma c’è una parte di deputati e senatori - dice la premier e lo riporta Il Corriere della Sera - che pensa di stare in vacanza. Non hanno minimamente capito il ruolo che hanno. E fanno danni, ci fanno sembrare inaffidabili. Qui c’è gente che non ha capito il ruolo che ha. Pensa che basti venire in Parlamento, schiacciare un bottone e il compitino è finito e lo stipendio meritato. Beh, non è così".