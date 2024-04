Premierato, FdI apre al ballottaggio: "Se nessuno raggiunge la soglia minima"

"La mia opinione è che se nessuno raggiunge la soglia minima per far scattare il premio di maggioranza, ci debba essere il ballottaggio"

"Come abbiamo deciso prima poniamo le basi della riforma istituzionale e poi, dopo l'approvazione in prima lettura da parte di entrambi i rami del Parlamento, passeremo all'esame della legge elettorale". Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda sull'ipotesi del ballottaggio sulla riforma che introduce l'elezione diretta del presidente del Consiglio.



"Con il via libera all'articolo 3 abbiamo sancito che ci sarà un premio di maggioranza e abbiamo garantito il principio di rappresentanza delle forze politiche in Parlamento. Il punto chiave è che deve esserci una soglia minima per far scattare il premio di maggioranza, ovviamente nella legge elettorale e non nella riforma costituzionale. Se nessun partito o coalizione alle elezioni raggiunge la soglia minima ci sono due possibilità: o non si assegna il premio di maggioranza e si lascia quindi un Parlamento eletto solo con il sistema proporzionale oppure si prevede il ballottaggio tra il primo e il secondo, partito o coalizione. La mia opinione è che in questo caso, se quindi nessuno raggiunge la soglia minima per far scattare il premio di maggioranza, ci debba essere il ballottaggio in modo tale ci sia un Parlamento che possa esprimere una chiara maggioranza e un governo stabile", conclude Balboni.