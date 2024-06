Premierato, ok dalla maggioranza degli italiani. Meloni vince il referendum

Premierato, favorevole alla riforma il 58,4% del campione



La maggioranza assoluta e netta degli italiani approva l'elezione diretta del presidente del Consiglio, ovvero la riforma voluta dal governo guidato da Giorgia Meloni e in particolare da Fratelli d'Italia. Lo rivela un sondaggio esclusivo per Affaritaliani.it realizzato dal direttore generale di Lab 21.01 Roberto Baldassari nel giorno in cui la riforma costituzionale ha ottenuto il primo via libera in Parlamento dall'aula del Senato.



I favorevoli al premierato, quando ci sarà l'inevitabile referendum popolare confermativo mancando i due terzi dei voti in Parlamento, sono pari al 58,4% del campione. Contrari alla riforma del governo di Centrodestra solo il 41,6% degli italiani. Un'ottima notizia per il presidente del Consiglio e per la maggioranza che sostiene l'esecutivo e una bocciatura sonora per le opposizioni che scendono in piazza.