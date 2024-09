Processo Open Arms, bufera sul video di Salvini. Il Cdr di Rai News 24 attacca: "Monologo di 4 minuti"

Processo Open Arms e il video di Salvini, il Comitato di redazione di Rai News attacca. Il Pd chiede l'intervento dell'Agcom. La Lega: "Polemica sconcertante"

Nuovo scontro tra la redazione di Rai News e il direttore Paolo Petrecca. La redazione ha messo nel mirino la scelta di mandare in onda il filmato integrale divulgato dal ministro Salvini via social, nel quale si commenta la richiesta a suo carico della procura di Palermo di 6 anni di carcere nel processo Open Arms. “Ancora una volta il nostro canale usato come megafono per le dichiarazioni di un membro di primo piano del governo. Ancora una volta saltate le regole del buon giornalismo e il lavoro di mediazione di una intera redazione”, si legge nella nota del cdr della all news Rai. "Chi ha deciso di mandarlo in onda? Cosa dice il direttore Petrecca?” si chiede il cdr a proposito del video, definito come un “monologo” di quasi 4 minuti. "Riteniamo doveroso quanto meno offrire lo stesso tempo alla controparte in questa vicenda”, la richiesta in conclusione.

Immediata la reazione del Pd. Si allunga l'elenco delle prove di 'asservimento' del servizio pubblico alla maggioranza. Rai costretta a mandare in onda un monologo di oltre tre minuti del ministro Salvini di autodifesa rispetto al processo in corso. Il tutto con un Cdr che protesta e con giornalisti e professionisti della informazione umiliati e costretti a trasmetterlo. Non vi è equilibrio, non vi è garanzia di imparzialità e viene calpestato ogni elementare principio di servizio pubblico". Così in una nota i componenti democratici nella commissione di vigilanza Rai che annunciano di portare anche questo caso all'esame della vigilanza.

"Tutto questo dopo i casi Sangiuliano e Toti. Siamo davvero preoccupati di questo piano inclinato alla vigilia di importanti tornate amministrative a partire dalla Liguria ed intendiamo investire di questa palese criticità anche l'Agcom. Perseverare è davvero diabolico e qualcuno dovrà rispondere di questa mortificazione della Rai" hanno aggiunto.

"Sconcertante polemica del Comitato di redazione (Cdr) di RaiNews, indignato perché è stata mandata in onda la reazione di Matteo Salvini alle richieste dei pubblici ministeri di Palermo" per la vicenda Open Arms. "In un Paese normale, questo processo non ci sarebbe mai stato e nessuna redazione avrebbe invocato la censura per un commento cosi' rilevante. Solidarietà ai giornalisti Rai, che cercano di fare il proprio lavoro nonostante l'opposizione di tanti militanti di sinistra con contratto giornalistico". Lo dichiarano, in una nota, i parlamentari della Lega in commissione di Vigilanza Rai: Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Tilde Minasi ed Elena Murelli.