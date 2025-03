Prodi, il giallo della tirata di capelli a una giornalista per una domanda scomoda. Spunta il video

Prodi, il giallo della tirata di capelli per una domanda su Ventotene: le due versioni

Scoppia la bufera politica per il presunto gesto di Romano Prodi che avrebbe tirato i capelli a una giornalista. Le due versioni sono contrastanti, l'intervistatrice Lavinia Orefici di Mediaset sostiene: "Mi ha preso una ciocca di capelli e poi l'ha tirata", mentre l'ex premier dice "era solo una mano sulla spalla". Ieri sera a Quarta Repubblica, programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, è stato trasmesso il video integrale e in un frame si vede la mano di Prodi che tocca i capelli della giornalista (ma non si capisce se con forza o no), rea di avergli posto una domanda sgradita sul manifesto di Ventotene. Il tutto - riporta La Verità - è avvenuto lo scorso sabato, a margine della presentazione del libro scritto da Prodi con Massimo Giannini presso l’Auditorium di Roma.

Il volto dell'ex premier si fa scuro quando arriva il turno della giornalista di Quarta Repubblica: "Posso chiederle che cosa ne pensa di questa frase, se la condivide?", domanda Orefici prima di leggere la citazione: "La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso, non dogmaticamente in linea di principio". "Ma che cavolo mi chiede?", sbotta allora Prodi. "Io ho mai detto una cosa del genere in vita mia?". "È un passaggio del manifesto di Ventotene", replica la giornalista. A quel punto Prodi si sarebbe avvicinato e sarebbe avvenuto il contatto, per la giornalista con "tirata di capelli", mentre per il Professore "con mano sulla spalla". Resta il giallo.