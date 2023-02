Prodi per Schlein, Letta-Bonaccini. Primarie Pd, indiscrezione choc

Il voto (segreto) di Prodi e Letta svelato da Affari



Uno è il fondatore e padre dell'Ulivo, ex presidente del Consiglio, Romano Prodi. L'altro è il segretario uscente che ha gestito il Partito Democratico fino a oggi dopo la batosta alle Politiche del 25 settembre 2022, Enrico Letta.

Non si sono espressi, non si sono pronunciati. Non hanno annunciato per chi hanno votato alle primarie per il nuovo segretario del Pd.

Ma, secondo quanto Affaritaliai.it ha appreso da fonti Dem qualificate, Romano Prodi avrebbe votato per Elly Schlein, come inizialmente (mesi) aveva lasciato intendere, salvo poi raffreddare l'entusiasmo. Enrico Letta, invece, avrebbe scelte Stefano Bonaccini per un Pd più moderato e che guardi al centro e non al M5S.