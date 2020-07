Proroga stato di emergenza, Meloni furiosa: Conte si mette a ridere. VIDEO

PROROGA STATO DI EMERGENZA, MELONI FURIOSA CONTRO CONTE SUI MIGRANTI

"La proroga dello stato di emergenza e' un tassello di una deriva liberticida, con la scusa delle'emergenza si sente cosi' importante da venire qui a deridere il parlamento?". E' quanto ha detto Giorgia Meloni in Aula della Camera dopo le comunicazioni del premier Conte. Sostanzialmente una mossa per "consolidare il governo", secondo la leader di Fratelli d'Italia. "Lei viene a chiedere pieni poteri - ha aggiunto - ma mi sembra eccessivo: cari amici della sinistra nell'Ungheria del temibile Orban lo stato di emergenza e' cessato un mese e mezzo fa, cosi' in Francia e' stato revocato 20 giorni fa. E allora se nessun Paese europeo ha prorogato lo stato di emergenza perche' deve farlo l'Italia? Abbiamo una situazione sanitaria peggiore? Se e' cosi' venite in Aula e lo argomentate". Per la Meloni "la verita' e' che non le interessa l'economia, e' un prezzo che e' disposto a pagare perche' vi serve per consolidare il potere e fare quello che volete, ma mi dispiace non si puo' fare".

Ma il passaggio più duro dell'intervento della Meloni arriva verso la fine. ''Presidente Conte, con quale faccia chiudete le attività di chi non mantiene il distanziamento? - Ha scandito - Con quale faccia rincorrevate la gente con i droni sulle spiagge e oggi consentite a migliaia di immigrati clandestini di entrare nel territorio italiano, violando i nostri confini e poi violare la quarantena, andandosene a zonzo anche quando sono positivi? Mi dite che diavolo state facendo? E' da pazzi irresponsabili, perchè abbiamo fatto sacrifici enormi per evitare il contagio. Non saremo conniventi con tutto questo. La nostra responsabilità ce lo impedisce''. "Non renderemo tutto vano per la vostra furia immigrazionista! E non rida, presidente Conte, perchè non c'è nulla da ridere...", ha urlato la Meloni poco prima della conclusione del suo intervento. ''Siete dei pazzi irresponsabili!'', ha avvisato.