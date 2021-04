Protezione Civile, Militari, Volontari il meglio dell’Italia per vaccinare

Croce Rossa, Militari, Protezione Civile , volontari, medici e non, ex alpini, ex carabinieri, il meglio dell’Italia sociale è concentrato negli hub di vaccinazione lungo tutto lo stivale.

Un mondo che poche volte è messo sotto i riflettori e premiato. Sono loro i veri eroi che, rischiando molto, aiutano in una maniera spropositata.a raggiungere l’obiettivo di mezzo milione di vaccinati in un solo giorno.

Tutti insieme, anche quelli magari dimenticati in questo elenco, stanno dando uno schiaffo in faccia a tutte quelle farmaceutiche che, dopo essere riuscite a fare i vaccini grazie ai soldi dei Governi e quindi dei contribuenti, non solo non onorano i contratti ma nemmeno fanno un cenno sulla possibilità di rilasciare temporaneamente le licenze dei brevetti. Pfizer, Moderna, AstraZeneca hanno potuto fare quello che hanno fatto per due motivi: il primo per i loro ricercatori e la loro capacità e il secondo perchè hanno potuto godere di enormi montagne di soldi da parte dei Governi degli Stati Uniti e dell’Europa.

E il direttore d’orchestra di questa nostra campagna vaccinale che, finalmente adesso sta funzionando, ha un nome e cognome e si chiama Francesco Paolo Figliuolo che lavora a stretto contatto con un altro big , il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio.

Nonostante quel curioso personaggio che dirige la Regione Campania abbia lasciato alla storia l’ultima sua battuta consigliando al Generale Figliuolo “di andare in giro in abiti civili e non militari: perché ha funzioni civili e perché rischia di scaricare sulle forze armate la polemica politica e questo è sbagliato”, il Generale sta facendo bene e i risultati si cominciano a vedere.

Certi politici o certi altri personaggi come la signora Michela Murgia, a cui fa paura la divisa, non dovrebbero proprio parlare su chi sta facendo in maniera professionale il bene del paese e orgogliosamente rivendica il diritto di indossare una divisa per la quale molti hanno dato la vita. Vedere nei centri vaccinazioni i militari ti dà una sensazione di sicurezza e di fiducia.

Ma insieme all’indiscussa capacità logistica di un uomo che sa dove mettere le mani c’è la forza delle istituzioni fatte da volontari della protezione civile realtà che, a livelli così alti, possiamo vantare solo noi in Italia.

Educazione, gentilezza, precisione, puntualità sembra di essere in un altro paese ed invece no, sei proprio in Italia.

Ed allora forza si continui a questo ritmo, con quasi 400000 vaccinazioni in un giorno.

Nonostante le rovine del passato Governo finalmente qualcosa si muove e si muove nella giusta direzione.

Ed ormai comincia ad essere abbastanza chiara la luce in fondo al tunnel.