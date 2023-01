Province, torna l'elezione diretta dei consigli e dei presidenti. Svolta

La maggioranza è compatta nel cancellare la Legge Delrio 56/2014 che ha eliminato l'elezione diretta delle province



Il fatto è certo: torna l'elezione diretta dei consigli provinciali e dei presidenti delle province. Oggi c'è stato un importante incontro tra il ministro Roberto Calderoli e il direttivo dell'Upi e la maggioranza è compatta nel cancellare la Legge Delrio 56/2014 che ha eliminato l'elezione diretta delle province svuotando così un ente fondamentale per tante funzioni, dai trasporti alle scuole passando per la cura del territorio e delle strade. Le province sono così rimaste in una sorta di limbo e ora il governo di Centrodestra, grazie al lavoro del ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie ha deciso di intervenire.



L'obiettivo è quello di arrivare a un testo unico in Parlamento (ora sono diversi e altri sono in arrivo) per accelerare i tempi. Sarà da capire se, una volta approvata la legge, che potrebbe anche essere entro fine anno, si andrà subito alle elezioni in tutta Italia o caso per caso si attenderà che scadano i mandati attuali. Questo lo deciderà il Parlamento, ma certamente i cittadini torneranno s cegliere chi governerà la loro provinca.

Calderoli incontra Upi: “Obiettivo comune ripristinare Province, per garantire servizi a cittadini e supporto a Comuni. Riportiamo a casa Lassie”

“Nell’incontro avvenuto oggi in Upi ho ribadito, al presidente De Pascale e al comitato direttivo, la mia piena e convinta volontà che si debba procedere a una riforma per il ripristino delle Province in un’ottica di condivisione e leale collaborazione. Le questioni aperte sono molte: si passa dalle modalità elettorali per il ripristino dell’elezione diretta di presidente e consiglio provinciale alla possibilità di prevedere una vera e propria giunta provinciale, senza tralasciare il tema dell’attribuzione delle funzioni e di un reperimento delle risorse che garantisca l’operatività dell’ente e in questo modo anche la fruizione dei servizi da parte dei cittadini. Ho ascoltato le indicazioni che mi sono giunte dai presidenti del comitato ed esposto il piano d’azione che ci siamo dati al Ministero".