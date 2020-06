Puglia, Centrodestra avanti di 3 punti. E' Fitto il candidato più forte

Raffaele Fitto o Nuccio Altieri? O un terzo nome? Il nodo del candidato alle elezioni regionali in Puglia agita il Centrodestra. In attesa del vertice decisivo di lunedì tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, che dovrà sbloccare i candidati anche nelle altre Regioni chiamate al voto dopo l'estate, Affaritaliani.it pubblica la stima del sondaggista Alessandro Amadori che vede, al momento, il Centrodestra in testa sul centrosinistra di tre punti: 41,5% contro il 38,5. E, per quanto riguarda la sfida interna al Centrodestra, Fitto, "apparentemente", è il candidato con il maggior potenziale di vittoria.



In settimana c'è stata la guerra dei sondaggi con i dati pro-Lega di Swg che danno l'europarlamentare di Fratelli d'Italia e Altieri alla pari e le rilevazioni di Emg e Noto che vedono Fitto nettamente in testa. Dalla decisione del candidato in Puglia dipende non solo chi correrà per il Centrodestra in Campania, Toscana e Marche (Giovanni Toti in Liguria e Luca Zaia in Veneto dovrebbero essere riconfermati senza problemi) ma l'intero equilibrio politico nazionale. E non solo per l'opposizione.