Qatar-gate e Tg1 pro Meloni: per la Sx è colpa della "perfida" Europa

Qatar-gate, il tg1 di Monica Maggioni e la stampa di sinistra, qual è il filo che lega i tre casi. il commento

Secondo Il Fatto Quotidiano, “Maggioni fa rima con Giorgia Meloni: il Tg1 si è buttato a destra!”. E ti meravigli, caro Marco Travaglio? Speriamo che almeno la bella Monica abbia, con dignità, ossequiato la giovane premier, senza rivendicare defunti nonni, marciatori su Roma con Benito, come un Sangiuliano qualunque. È già successo altre volte, in passato, tra Saxa Rubra e viale Mazzini, come raccontò Francesco Storace, all’epoca portavoce di Fini, dopo la prima vittoria del centrodestra, guidato dal Cavaliere nel 1994.

Un altro quotidiano, La Repubblica, ieri, ha sparato in prima pagina: “Eurocorruzione”. Secondo Molinari, dunque, le eurotangenti dal Qatar non sono colpa della “ditta”, di bersaniana memoria. La colpa è della perfida Europa. Chissà se avessero incassato infami politici di destra come avrebbe titolato! Ancora ricordo i titoli contro il leghista Luca Morisi, poi assolto.