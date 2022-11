Quanto tempo dura il governo?

Quanto dura un Governo? Un esecutivo resta in carica fino a quando ha la fiducia del Parlamento ma in passato è spesso venuta a mancare

Il Governo è l'organo dello Stato deputato al potere esecutivo. Esso si compone del Presidente del Consiglio e dei ministri, che insieme formano il Consiglio dei ministri, e dai viceministri e sottosegretari. Il premier ha la sua sede ufficiale a Palazzo Chigi, a Roma. L'attuale esecutivo guidato da Giorgia Meloni si è insediato ufficialmente il 22 ottobre 2022 ma quanto dura un Governo? La risposta dipende soprattutto dal Parlamento.

Quanto dura un Governo?

Un Governo dura fino a quando ha la fiducia del Parlamento. Ogni 5 anni è però previsto dalla Costituzione un cambio di legislatura e nuove elezioni. La stessa procedura è prevista anche in caso di scioglimento anticipato delle Camere, per cui si parla di crisi di Governo. In caso di dimissioni il Governo resta comunque in carica per gli affari correnti fino a quando il nuovo esecutivo non ha prestato giuramento. Per effetto di scioglimenti anticipati delle Camere la durata media delle prime 18 legislature è stata di 50 mesi, pari a 4 anni e 2 mesi.