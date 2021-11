Quirinale, Berlusconi: "Draghi resti premier. Irresponsabile se dovessero.."

QUIRINALE: BERLUSCONI, 'DRAGHI A P. CHIGI FINO AL 2023, IRRESPONSABILE INTERROMPERE SUO LAVORO'

Colle, Berlusconi: centrodestra capace esprimere candidati alto livello per il Quirinale - "Non ho nulla da rimproverare a questo governo, che nelle circostanze date sta facendo davvero tutto il possibile, con buoni risultati, accogliendo molte delle nostre indicazioni e delle nostre proposte". Lo assicura Silvio Berlusconi intervistato da 'Il Giornale'.

Il Cav ribadisce pieno sostegno al governo Draghi che sta lavorando bene e per questo dice no al voto anticipato e vede l'attuale premier a Palazzo Chigi fino al 2023, non al Colle. È ancora convinto che la politica debba garantire le condizioni perchè l'esecutivo resti in sella fino alla scadenza naturale della legislatura del 2023? "Sempre di più", taglia corto Berlusconi, che avverte: "Interrompere il buon lavoro del governo mentre la ripresa è appena avviata e l'emergenza sanitaria - pur controllata grazie al vaccino - è ancora attuale sarebbe irresponsabile. Di tutto ha bisogno l'Italia meno che di mesi di conflitto politico paralizzante" . Al Quirinale una personalità non riconducibile all'area di sinistra, come accaduto negli ultimi vent'anni? "Non metterei la cosa in questi termini. Naturalmente il centrodestra è in grado di esprimere candidature di alto livello alla Presidenza della Repubblica".

