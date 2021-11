Quirinale, Di Maio guida il fronte moderato: Draghi premier fino al 2023

QUIRINALE, MATTARELLA BIS LA SOLUZIONE IDEALE PER ARRIVARE A FINE LEGISLATURA. O...





Luigi Di Maio in campo in vista dell'elezione del nuovo presidente della Repubblica. L'obiettivo politico del ministro degli Esteri è la stabilità politica e quindi arrivare al termine della legislatura nel 2023 ed evitare il ritorno alle urne il prossimo anno dopo la partita del Quirinale. Di Maio, raccontano fonti qualificate, è di fatto il capofila di un fronte moderato e trasversale che punta proprio alla stabilità di governo e del quale fanno parte anche i ministri Giancarlo Giorgetti (la famosa pizza romana una volta al mese), Dario Franceschini, Renato Brunetta e Mara Carfagna.



Il primo punto sarebbe, condizionale rigorosamente d'obbligo, arrivare al Mattarella bis, alla rielezione dell'attuale Capo dello Stato (che però non ha al momento dato la disponibilità) proprio per lasciare Mario Draghi a Palazzo Chigi fino al 2023. L'altra strada, spiegano sempre le fonti politiche, porta dritto verso Giuliano Amato, ex premier e attuale vicepresidente della Corte Costituzionale. La figura del dottor sottile potrebbe unire un fronte moderato in grado di trovare in Parlamento i voti per superare la possibile impasse. Per quanto riguarda l'ipotesi Draghi Presidente e il ministro dell'Economia Daniele Franco premier, al momento non ci sono indicazioni che SuperMario abbia una reale intenzione di spostarsi da Chigi al Colle più alto della Capitale.



Tornando a Di Maio, protagonista in questi giorni di molte uscite televisive, più fonti segnalano la sua presenza decisiva su diversi dossier, a partire dalla manovra economica per il 2022. E infine il rapporto con il capo politico di Giuseppe Conte. "Leale", lo descrivono fonti vicine al titolare della Farnesina, anche se è innegabile che le truppe dimaiane in Parlamento e non solo si stanno rafforzando, come dimostra plasticamente l'elezione a nuovo capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle di Mariolina Castellone.