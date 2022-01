Quirinale caos, elezioni? Sondaggio: chi vince e chi perde. Di' la tua: vota

Elezioni, Fratelli d'Italia davanti alla Lega



L'impasse sul Quirinale, con la contrapposizione Centrodestra-Centrosinistra, ha rilanciato l'ipotesi di elezioni politiche anticipate già nella primavera di quest'anno. Ma che cosa dicono gli ultimi numeri?

Pd sempre primo, continua la discesa del M5S. Sono questi in sintesi i dati dell'ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

La novità di questa settimana è il fatto che gli istituti di sondaggi hanno cominciato a rilevare Azione e +Europa insieme dopo l’annunciata federazione tra le due formazioni.



Come sempre accade 2+2 non fa 4 in politica, tuttavia la somma dei due partiti è perlomeno superiore alla percentuale che il maggiore dei due, Azione, prendeva in precedenza. La federazione raggiunge il 4,8%, e si pone al di sopra di Italia Viva, al 2,4%, e degli ex partiti di LeU, al 3,6%, e tuttavia rimane lontana da Forza Italia, che si mantiene intorno all’8%.

In cima è sempre il Pd a ricoprire il ruolo di primo partito, con lo stesso 21,1% della scorsa settimana. Al secondo posto Fratelli d’Italia torna sopra il 20%, con il 20,2%. Quasi stabile la Lega con il suo 18,7%, mentre il Movimento 5 Stelle prosegue nel suo declino che ora lo porta al 14,2%, valore che non toccava dal febbraio 2020, alla nascita del governo Draghi.