Salvini: "Bene Mattarella sulla Giustizia, ora i fatti con i referendum"

Quirinale, Salvini: "Avanti con la Riforma della Giustizia, la riforma del CSM e lo stop alle correnti, per restituire credibilità alla Magistratura"



"Le parole chiare e condivisibili di Mattarella sulla giustizia divengano fatti concreti in Parlamento", afferma ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini. "Grazie Presidente, e sappia che se le istituzioni resteranno ferme saranno i cittadini italiani a tradurre in realtà concreta quel che Lei ha chiesto oggi: con i Referendum che grazie a Lega e Radicali ci saranno in primavera. Avanti con la Riforma della Giustizia, la riforma del CSM e lo stop alle correnti, per restituire credibilità alla Magistratura", conclude Salvini commentando il discorso di insediamento di Mattarella.



Plauso generale, perfino da Giorgia Meloni al discorso di insediamento per il secondo mandato da presidente della Repubblica di Sergio Mattarella.



Quirinale, Letta: da Mattarella il discorso della dignità - "Il discorso della dignità. #Mattarella". Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Enrico Letta, pubblicando su twitter la foto dell'Aula durante il discorso per il giuramento del Presidente della Repubblica.

Mattarella, Berlusconi: "Ineccepibile, bene la scelta di riconfermarlo" - "Il Capo dello Stato ha pronunciato un discorso ineccepibile, che ci rafforza nella convinzione di aver ben agito chiedendo per primi la riconferma del Presidente Mattarella". Lo afferma Silvio Berlusconi. "Lo abbiamo fatto proprio nello spirito da lui richiamato di superare al piu' presto con un impegno comune una difficile fase politica e continuare a lavorare per uscire dall'emergenza sanitaria e dalle difficolta' economiche", aggiunge il leader di Forza Italia. "La generosa disponibilita' di Sergio Mattarella ad accogliere la nostra richiesta di accettare un secondo mandato garantisce la necessaria stabilita' all'Italia, in Europa e nell'Occidente, in un momento difficile nello scenario internazionale e per il futuro stesso della nostra democrazia - prosegue l'ex premier -. Quello scenario che oggi il Presidente ha richiamato con parole responsabili e consapevoli, indicando priorita' importanti nella riforma della giustizia, nella valorizzazione della cultura, nella lotta alla poverta', nella tutela della dignita' della persona, in particolare dei piu' deboli: parole importanti nelle quali ci riconosciamo completamente", conclude Berlusconi.

Mattarella, Orlando: ci chiede di mettere al centro ogni persona - "Mettere al centro ogni persona come condizione della realizzazione di tutti. Contro i muri e le ingiustizie un grande messaggio che ci parla di un futuro possibile. Grazie Presidente Mattarella". Lo scrive su Twitter il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, commentando il discorso di insediamento del presidente della Repubblica.

Mattarella: Malpezzi, un manifesto; valore dignita' per futuro - "Le parole bellissime del Presidente Mattarella rappresentano un manifesto per tutti noi. La dignita' della persona come punto di partenza per combattere le disuguaglianze - a partire dal mondo del lavoro, dalle donne e dai giovani - e ricostruire, insieme, l'Italia del futuro". Cosi' su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi commenta il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Quirinale: Di Maio, buon lavoro presidente Mattarella, continuiamo a costruire - "Dignità, impegno, passione civile. Per essere, 'insieme, responsabili del futuro della nostra Repubblica'. Continuiamo a costruire, per un Paese che merita il massimo sforzo politico e istituzionale. Buon lavoro Presidente Mattarella". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Quirinale: Conte, lotta a precarietà e ambiente bussola per società equa - "Le parole del Capo dello Stato sui giovani, sulla lotta alla precarietà e la tutela dell'ambiente rappresentano la bussola per continuare a costruire una società più giusta, più inclusiva e più equa". Lo dice Giuseppe Conte, il leader M5S, che ha ascoltato con attenzione le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, manifestando "grande apprezzamento per un discorso plasmato da sincero realismo e dalla volontà di rassicurare un Paese che vuole uscire da incertezza e preoccupazione". Per Conte, Mattarella "ha nuovamente dato prova della sua alta statura morale, del suo senso dello Stato e della sua incrollabile devozione verso le Istituzioni e il bene comune". Conte ricorda anche che "non bisogna far cadere nel vuoto l'appello del Capo dello Stato quando ammonisce che 'non possiamo permetterci ritardi né incertezze, non ci sono consentite distrazioni'. I cittadini attendono risposte immediate su urgenze concrete", sul fronte della pandemia sanitaria, quella energetica e del carobollette.

Brunetta: Mattarella ha indicato rotta per Italia - "Il presidente Mattarella, nel suo straordinario discorso dopo il giuramento in Aula, ci ha indicato con chiarezza la rotta: costruire un'Italia più europea, più unita, più giusta". Così Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione ha commentato il discorso del presidente della Repubblica. "Un'Italia - ha aggiunto il ministro - la cui agenda politica è definita dal Next Generation Eu e dalla sua declinazione nazionale, il Pnrr. Un'Italia che può e deve essere rafforzata per orientare il processo per rilanciare l'Europa e rendere strutturale la svolta compiuta in risposta alla pandemia. Un'Italia che ha il dovere di portare avanti le riforme, a cominciare dalla giustizia, e di individuare nella lotta alle disuguaglianze l'asse portante delle politiche pubbliche. Un'Italia che non ha bisogno di incertezza e tensioni, ma di stabilità e responsabilità". "Tutto all'insegna di un valore chiave: la dignità come espressione più alta dell'impegno democratico. L'ovazione che l'Aula gli ha tributato - conclude Brunetta - conferma la bontà della scelta fatta dai grandi elettori: premiare la squadra vincente Mattarella-Draghi per cambiare il Paese".

Quirinale, Gelmini: "con Mattarella è un nuovo inizio" - "E' un nuovo inizio". Così la ministra per gli Affari regionali e per le autonomie Mariastella ha commentato l'inizio del nuovo mandato del presidente dela Repubblica, Sergio Mattarella, dopo la cerimonia di giuramento a Monecitorio. "Tutto il Parlamento - ha detto la ministra Gelmini ad Askanews - si è riconosciuto nella parole pronunciate dal presidente Mattarella e lo confermano i tanti applausi ricevuti durante il suo discorso. Dove sono stati riaffermati valori come la lotta alle disuguaglianze, alla libertà d'impresa, alla lotta alla mafia, al riconoscimento dei diritti e alla parità di genere". "Tra i temi importanti - ha aggiunto Gelmini - la necessità del rafforzamento del ruolo del Parlamento". E c'è tanto da fare anche per le forze politiche, giusto? "Si, e questo è un buon inizio", ha risposto Gelmini.

Quirinale: Renzi, grande discorso di Mattarella, specie su giustizia - "Grande discorso del Presidente Mattarella, specie sulla giustizia. Viva l’Italia". Lo scrive su Twitter il leader di Iv Matteo Renzi.

Mattarella: Rosato (IV), messaggio che vincola Istituzioni - "Un messaggio che rappresenta un impegno, un programma, che vincola le nostre Istituzioni. Il richiamo alla dignita' umana in tutte le sue forme, dalla difesa della vita e delle fragilita', al valore della cultura quale elemento costitutivo della nostra identita'. Ancora una volta il Presidente Mattarella ha dimostrato una forte adesione ai principi della Carta costituzionale: il ruolo del Parlamento, il valore dei partiti, la funzione della Magistratura che necessita oggi di una riforma profonda per rispondere appieno alle esigenze del Paese. "Noi, insieme, responsabili del futuro della nostra Repubblica". Lo scrive su facebook il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato.

Quirinale: Meloni, condivido diversi passaggi intervento Mattarella, significativa discontinuita' con presidente precedente - "Ho trovato diversi passaggi condivisibili dell'intervento del presidente della Repubblica, come quelli sui giovani e sulla sicurezza sul lavoro, anche se questo non modifica il mio giudizio sulla sua elezione". Lo ha affermato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parlando alla Camera con i cronisti a margine del giuramento del capo dello Stato. "Ma i passaggi piu' condivisibili sono quelli relativi alle correnti all'interno della magistratura e del Csm e la bacchettata al governo Draghi per i mancati diritti del Parlamento e delle opposizioni: Mattarella non lo ha detto, ma io lo interpreto cosi'. Un intervento in significativa discontinuita' con il presidente precedente", ha aggiunto la parlamentare.

Mattarella, Bersani: non fa rimbrotti ma è assertivo su problemi - "E' un Mattarella assertivo, non uno da rimbrotti ma uno che cerca di dirci quali sono i problemi e le prospettive, a cominciare dalle disuguaglianze che non sono gli esiti della crescita ma gli impedimenti alla crescita". Lo ha detto Pierluigi Bersani commentando il discorso di insediamento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Quirinale: Fornaro (LeU), grande discorso Mattarella in segno unità Paese - "Un Paese moderno, giusto e solidale. Il Presidente Mattarella ha indicato la strada maestra per l'uscita dall'emergenza sanitaria, economica e sociale nel segno della coesione nazionale. Grazie Presidente". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.



