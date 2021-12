Quirinale, Salvini: "Contatti positivi, risposte interessate". Intervista

Salvini: L'attenzione della Lega è concentrata ora sul taglio delle tasse"

"Contatti positivi, risposte interessate da parte di tutti, io proseguo nel mio lavoro di unione, ascolto e condivisione". Con queste parole Matteo Salvini, interpellato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda su come siano andati i primi contatti con i leader delle altre forze politiche sul Quirinale e se ritiene che si possa trovare un accordo ampio.

"Oggi sento anche i presidenti di Comuni, Province e Regioni - aggiunge il segretario della Lega - per proseguire il percorso di partecipazione, anche se in questi giorni il massimo dell'attenzione, mia e di tutta la Lega, è concentrata sul taglio delle tasse e soprattutto delle bollette di luce e gas, che hanno degli aumenti ormai insostenibili. Occorre più gas, compreso quello che potrebbe arrivare dalla Russia, e occorre tornare a fare ricerca sul nucleare sicuro e pulito di ultima generazione, come fanno a hai tutti gli altri Paesi del mondo", conclude Salvini.



Continuano i contatti di Matteo Salvini con gli altri leader politici a proposito di Quirinale. Il segretario leghista ha proposto un tavolo dopo il via libera alla manovra che - nelle intenzioni della Lega - dovrà prevedere tagli di tasse e interventi per calmierare il costo delle bollette per famiglie e imprese. Sul fronte Quirinale, Salvini è interessato ad ascoltare anche i pareri dei presidenti di Anci e Upi, Antonio De Caro e Michele De Pascale, oltre ovviamente alle Regioni rappresentate da Massimiliano Fedriga. Nella giornata di oggi ci saranno sviluppi.