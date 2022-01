Quirinale, Frattini Presidente. Così Salvini spacca l'alleanza Letta-Conte

Quirinale, la maggioranza dei parlamentari del M5S pensa che Conte sia caduto nel tranello di Salvini



Matteo Salvini tenta il colpo alla Roberto Baggio. O alla Maradona. O alla Recoba. O, meglio, alla Gullit, vista la sua fede rossonera e la sua passione per il cannoniere olandese che ha fatto grande il Milan di diversi anni fa. Sulla partita del Quirinale, sempre più complicata, il segretario della Lega presenta una rosa di nomi di Centrodestra, concordata con Giorgia Meloni e Antonio Tajani (quindi Silvio Berlusconi), pur sapendo perfettamente che è già stata bocciata dal Partito Democratico. Sia perché a dirglielo in faccia è stato direttamente ieri a Montecitorio Enrico Letta, sia perché i Dem sono categorici (come ha spiegato il vice-capogruppo al Senato Franco Mirabelli ad Affaritaliani.it).



Quindi? Salvini, non a caso, non ha inserito nella lista del Centrodestra il nome di Franco Frattini, ex ministro degli Esteri del governo Berlusconi che secondo il quotidiano Repubblica sarebbe un pericoloso filo-russo (peccato che anni fa fosse a un passo da diventare segretario generale della Nato). Il segretario del Carroccio ha avuto, sempre ieri, la garanzia da Giuseppe Conte che quello di Frattini sarebbe un nome votabile per quella fetta di Movimento 5 Stelle che si identifica nell'ex premier e nel capo politico del Movimento fondato da Beppe Grillo.



Un numero di parlamentari sufficiente per arrivare al quarto scrutinio all'elezione di Frattini, considerando ovviamente l'ok di tutto il Centrodestra. Se Salvini riuscisse nel colpaccio porterebbe a casa la frattura clamorosa dell'alleanza giallo-rossa, vista la fortissima opposizione del Partito Democratico (ma anche di Italia Viva) sul nome dell'ex titolare della Farnesina. Non solo, Salvini spaccherebbe anche il M5S perché tra i pentastellati l'idea Frattini, con il voto contrario di Pd, renziani e LeU, non piace affatto a una buona parte dei parlamentari pentastellati. Anzi, sono in molti, tra i deputati e i senatori del M5S, a pensare che Conte sia caduto nel tranello di Salvini. Ma il leader del Carroccio e Conte sono uniti, in questa partita del Quirinale, da un obiettivo: bloccare la strada di Mario Draghi verso il Colle più alto della Capitale.



