Rachele ad Alessandra: "Sicura di essere di Dx?". Lo scontro tra le Mussolini

Mussolini, lo scontro tra sorelle dopo la scelta di Alessandra

Volano gli stracci in casa Mussolini. Le sorelle Alessandra e Rachele non se le mandano a dire. Alla meno nota consigliera comunale e meloniana di ferro, non è andata giù la presa di posizione della sorella eurodeputata di Forza Italia. Alessandra Mussolini - riporta Open - si è schierata a favore delle registrazioni degli atti di nascita indipendentemente dal modo in cui il figlio è stato concepito e dal tipo di famiglia da cui proviene. Per questo ha presentato un emendamento alla relazione della commissione Libertà civili del Parlamento europeo sui diritti fondamentali. Una mossa che non è piaciuta in famiglia, soprattutto alla sorella Rachele, consigliera comunale a Roma con Fratelli d’Italia.